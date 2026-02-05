Gülerek uğurladığı müşterileri bir gün sonra enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinden bir gün önce salonuna gelen müşterilerini Ebrar Sitesi'nde enkaz altında kaybeden bir kuaför, yaşadığı acı dolu süreci anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde vatandaşların acıları tazeliğini koruyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren kuaför Sefa Kepekçi, depremden bir gün önce Ebrar Sitesi'nden gelen bir müşteri grubunu ağırladığını belirterek, aileleri ve komşularıyla birlikte gelen müşterilerini sohbet ederek, gülerek uğurladığını söyledi. Kepekçi, gece meydana gelen depremde grubun tamamının hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti. Felakette çok sayıda müşterisini kaybettiğini anlatan Kepekçi, "O gün depremden önce saçını boyatıp ertesi gün vefat haberini aldığım 6-7 müşterim oldu. Ebrar Sitesi'nden gelen 4-5 kişilik grup vardı. Gün boyu birlikte vakit geçirdik, yemek yaptılar. Gülerek gönderdim ama gece deprem oldu. Sonrasında hepsini kaybettiğimizi öğrendik. Çok ağır bir travmaydı. Birçok arkadaşımız işsiz kaldı. Biz kapımızı bütün meslektaşlarımıza açtık. Elimizden geldiğince esnaf arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Direndik, hala da direniyoruz. Kendi iş yerimizi bırakmak zorunda kaldık, yeni bir lokasyonda yeniden hizmet vermeye başladık. İnsanlar moral olarak sıfırdı. Yeni yeni toparlanmaya çalışıyoruz. Bu sürecin bir 2-3 sene daha süreceğini tahmin ediyorum. Yaklaşık 2-3 ay boyunca gelen insanların saçlarını ücretsiz yıkadık, kişisel bakımlarını yaptık. Herhangi bir ücret almadık. İnsanların biraz olsun kendini iyi hissetmesini istedik" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ