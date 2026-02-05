Haberler

Gülerek uğurladığı müşterileri bir gün sonra enkaz altında kaldı

Gülerek uğurladığı müşterileri bir gün sonra enkaz altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraşlı kuaför Sefa Kepekçi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiği müşterilerini anlattı. Deprem öncesi birlikte vakit geçirdiği müşteri grubunun tamamının hayatını kaybettiğini öğrenen Kepekçi, yaşadığı travmayı ve meslektaşlarıyla birlikte yeniden ayakta kalma çabalarını paylaştı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinden bir gün önce salonuna gelen müşterilerini Ebrar Sitesi'nde enkaz altında kaybeden bir kuaför, yaşadığı acı dolu süreci anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde vatandaşların acıları tazeliğini koruyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren kuaför Sefa Kepekçi, depremden bir gün önce Ebrar Sitesi'nden gelen bir müşteri grubunu ağırladığını belirterek, aileleri ve komşularıyla birlikte gelen müşterilerini sohbet ederek, gülerek uğurladığını söyledi. Kepekçi, gece meydana gelen depremde grubun tamamının hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti. Felakette çok sayıda müşterisini kaybettiğini anlatan Kepekçi, "O gün depremden önce saçını boyatıp ertesi gün vefat haberini aldığım 6-7 müşterim oldu. Ebrar Sitesi'nden gelen 4-5 kişilik grup vardı. Gün boyu birlikte vakit geçirdik, yemek yaptılar. Gülerek gönderdim ama gece deprem oldu. Sonrasında hepsini kaybettiğimizi öğrendik. Çok ağır bir travmaydı. Birçok arkadaşımız işsiz kaldı. Biz kapımızı bütün meslektaşlarımıza açtık. Elimizden geldiğince esnaf arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Direndik, hala da direniyoruz. Kendi iş yerimizi bırakmak zorunda kaldık, yeni bir lokasyonda yeniden hizmet vermeye başladık. İnsanlar moral olarak sıfırdı. Yeni yeni toparlanmaya çalışıyoruz. Bu sürecin bir 2-3 sene daha süreceğini tahmin ediyorum. Yaklaşık 2-3 ay boyunca gelen insanların saçlarını ücretsiz yıkadık, kişisel bakımlarını yaptık. Herhangi bir ücret almadık. İnsanların biraz olsun kendini iyi hissetmesini istedik" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Rıza Pehlevi rejim karşıtı hareket başlatıyor! 4 maddelik yol haritası sundu

Sürgündeki isim komşuyu küle çevirecek! Yol haritasını bile verdi