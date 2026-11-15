Kahramanmaraş'ta bir kadın bahçesinde yetiştirdiği ayvaları 20-70 liraya satıyor

Kahramanmaraş'ta bir kadın bahçesinde yetiştirdiği ayvaları yol kenarında satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tedbiller mevkiinde yaşayan Zeynep Kayaalp, ayva hasadı döneminin başlamasıyla ürünlerini toplayıp doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Ayvalar, kalitesine ve büyüklüğüne göre kilogramı 20 ile 70 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Ilıca Mahallesi yönüne ve Kahramanmaraş merkeze giden vatandaşların uğradığı tezgahta satışların Ramazan ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Kayaalp, "Ayvalarımızı kendi bahçemizden topluyoruz, burada satışa sunuyoruz. Allah'a çok şükür satışlarımız güzel. Ayvalarımız yeterli olursa Ramazan ayına kadar satış yapıyoruz. Soğuk havalarda ürünlerimiz bozulmadan kalıyor. Fiyatlar ayvanın kalitesine ve büyüklüğüne göre değişiyor. 20 ile 70 liraya kadar farklı fiyatlardan satıyoruz. Dört çocuğumuzu bu ürünleri yetiştirip satarak büyüttük. Onları evlendirdik, ev bark sahibi yaptık. Başka bir gelirimiz yoktu yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Çalışmadan olmuyor, evde oturmakla iş bitmiyor. Ayvadan reçel ve hoşaf yapılıyor. Farklı şekillerde de değerlendiriliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı