Esnaf şov yapayım derken kaos çıkardı

Esnaf şov yapayım derken kaos çıkardı
İstanbul Bayrampaşa'da bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli su ile yıkamaya çalıştığı esnada hortumun kontrolünü kaybetti. Şov yapayım derken tazyikli suyun azizliğine uğrayan esnaf, kafe önünde çay içen müşterilerini ıslattı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa'da bir kafe işletmecisi, iş yerinin önünü tazyikli suyla temizlemek isterken hortumun kontrolünü kaybetti. Şov yapmaya çalışırken müşterileri ıslatan esnafın yaşadığı talihsiz anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HORTUMUN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kafe işletmecisi iş yerinin önünü tazyikli suyla yıkamak istedi. Ancak hortumun basıncını kontrol edemeyen işletmeci, kısa sürede dengesini kaybetti.

ÇAY İÇEN MÜŞTERİLERİ ISLATTI

Tazyikli suyun yönünü değiştiremeyen esnaf, bu sırada kafede çay içen müşterilerini yanlışlıkla ıslattı. Ne olduğunu anlamaya çalışan müşteriler panikle yerlerinden kalkarak kaçıştı.

EĞLENCELİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan komik anlar, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hortumla mücadele eden işletmecinin suyu kontrol etmeye çalıştığı, ardından etrafı ıslatarak zor anlar yaşadığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
