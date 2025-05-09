Kadirli Sebze Halindeki Esnaflar, Korsan Satışlardan Yakınıyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hal esnafı iş yapamamaktan dert yandı. Esnaf denetim yapılmasını talep ederek, "Eskiden şimdiki satışın 50- 60 katıydı, 100 katıydı belki. Biz burada günlük hiç satmıyorsak 10- 15 ton, 20 ton mal satıyorduk bir günde. Bu halde en az 28 dükkan vardı, 28 dükkanın 28'i de faaliyetteydi. Şimdi 7-8 kişi kaldı, 7-8 kişi de can çekişiyor. Böyle giderse ben bile kapatacağım" dedi. Haldeki ürünleri ucuz olduğu için tercih eden emekli bir vatandaş ise, "Emekli yılan gibi sürünüyor" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eskiden 28 dükkan bulunan halde şu an az sayıda dükkanın kaldığını ifade eden hal esnafı satışlardan memnun olmadığını, korsan satıcıların ilçeye girdiğini denetim yapılması gerektiğini ifade etti.

"Hepsi kapatıp kapatıp gidiyor"

Hal esnaflarından Rüstem Akboğa şöyle konuştu:

"Kadirli sebze hali gerçekten çok bitik durumda, Allah yardımcımız olsun. Müşterinin hepsi Osmaniye'ye, Adana'ya gidiyor. Yani şu anda Kadirli halinin gerçekten hali vahim durumda. 28 dükkan vardı Kadirli sebze halinde şu an 11- 12 arkadaş kaldı, hepsi kapatıp kapatıp gidiyor. Buna bir çare istiyoruz. Kadirli'nin girişlerine çıkışlarına denetim yapılsın. Herkes kimi Adana'ya gidiyor kimi Osmaniye'ye gidiyor. Faturasını fişini alsın herkes işini resmi yapsa algısını vergisini versin. 3- 5 kamyon mal getirip satıyor marketçilere günlük, gitsin maliyeci girişleri tutsun, faturasını fişini sorsun. Herkes algısını vergisini versin, tek derdimiz bu. Köylü vatandaşlarımız var onlar hal'i tercih ediyor. Fiyatlarımız uygun biz fazla yüksek bir fiyattan mal satmıyoruz. Veresiye müşterilerimize var yani biz hal esnafı olduğumuz için veresiye belli insanlara veriyoruz. 150-200 bin lira veresiyemiz var ama ne yapacağız adam devam ettiği için idare ediyoruz."

"Bu işten artık benim ekmeğim yok, çıkmıyor"

Başka bir hal esnafı Aytaç Alıcı ise şu ifadelere yer verdi:

"Hal bitik korsan satıştan. Millet gidiyor mal getiriyor köylüden alıyor getiriyor burada malı marketçiye, manavcıya kendi aralarında paylaşıyorlar. Eskiden denetim vardı ufak tefek zabıtası maliyecisi yoldaydı uğraşıyordu ama şimdi bomboş ortalık. Ne denetim var ne herhangi bir şey var. Eskiden şimdiki satışın 50- 60 katıydı, 100 katıydı belki. Biz burada günlük hiç satmıyorsak 10- 15 ton, 20 ton mal satıyorduk bir günde. Bu halde en az 28 dükkan vardı, 28 dükkanın 28'i de faaliyetteydi. Şimdi 7-8 kişi kaldı, 7-8 kişi de can çekişiyor. Böyle giderse ben bile kapatacağım. Başka işlere bakmaya, bakıyorum başka işlere. Yapabilirsem, çevirebilirsem başka iş yapacağım. Bu işten artık benim ekmeğim yok, çıkmıyor. Sebebi de korsan satış, başka bir şey değil. Bittik biz, böyle devam ederse bitecek. Denetim istiyoruz."

"Emekli yılan gibi sürünüyor şimdi"

Emekli bir vatandaş, "Burası uygun diye buraya geldik. Alım gücümüz yok zaten aylığımız, aylık vermiyor ki adam. Emekliyim, 14 bin 469 lira maaş alıyorum. Başka geçim kaynağım da yok. Bir işim gücüm de yok. Emekli önce bir ara emekliyordu şimdi sürünüyor. Yılan gibi sürünüyor gidiyor şimdi" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise, "Uygun diye hale geldim ben. Marketlerden uygun hal, onun için hal'e geldik.Pazarlardan da uygun hal. Mesela şu domates'i ben kasayla şeyden olamazdım o fiyata, çok uygun. O yüzden buraya geldik" dedi.