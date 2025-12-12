Vatandaşların Asgari Ücret Beklentisi: "Asgari Ücret En Azından 40 Bin Lira Olmalı. Millet Geçinemiyor, Yok"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar asgari ücretle ilgili beklentilerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Asgari ücret en azından 40 bin lira olmalı. Millet geçinemiyor, yok" derken, başka bir vatandaş ise, "Geçinemiyor vatandaş, vatandaş aç" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıları ve yeni yılda uygulanacak asgari ücret ile ilgili beklentilerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Asgari ücretliyim. Asgari ücret en az 30-35 bin lira olması lazım. Normalde geçinemiyorum, evim kira. Ben bekarım ailemle kalıyorum, annem babamla. Hayat şartları zor, maaşım yetmiyor. Bir aylık maaşım evin kirasına, ihtiyaçlarına ancak yetiyor. Her şeyi alamıyoruz tabii ki. İnşallah 30-35 bin lira civarında olur, 22 bin liradan iyidir" dedi.

"Asgari ücret en azından 40 bin lira olmalı"

Bir vatandaş, "Asgari ücret en azından 40 bin lira olmalı. Millet geçinemiyor yok. Ev kirası, çocuk parası, dolmuş parası, elektrik parası, telefon parası hesaplayın ortaya çıksın. Asgari ücretliler ne yapıyor, geçinemiyoruz diye bas bas bağırıyorlar. Böyle giderse ne olacak sonu ölüm. Ne olacak ki adam geçinemezse" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, "Asgari ücret 40 bin lira olmalı. Geçinemiyor vatandaş, vatandaş aç" dedi.

"Ekonomimizin durumu ortada"

Başka bir vatandaş ise şunalır söyledi:

"Herkesin durumu ortada. Asgari ücret en az 40 bin lira olması lazım ben o görüşteyim. Bir markete gitsen en az iki bin lira ile çıkıyorsun. Bunun yanında eğer evliysen zaten çok çocuğa bunlara harçlık versen bin liradan aşağı veremiyorsun. İnsanların durumları pek iyi değil göründüğü kadarıyla. İşte hal camiasında görüyorsun, işlerin bozuk olduğu, kimsenin halde bulunmadığı, herkes kendi ürünlerini yetiştirip pazarlarda sattığını bunu biliyoruz. Ekonomimizin durumu ortada, hiç göründüğü gibi, durumlar anlatıldığı gibi değil bence."

Asgari ücretin 40 bin liradan aşağı olmaması gerektiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Hayat yok hayat bitti zaten alışveriş olayı dahi bitti millet sıkıntıda, can çekişiyor" dedi.