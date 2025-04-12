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Kadirli'de Vatandaşlar Enflasyona Tepki Gösterdi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonun düştüğüne dair açıklamalarına tepki gösterdi. Pazar alışverişinde fiyatların yüksek olduğunu ve enflasyonun düşmediğini vurguladılar.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde kullandığı, "Enflasyon düşüyor düşmeye de devam edecek" sözlerine, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. Pazar alışverişine gelen bir vatandaş, "Fiyatlar düşmemiş çok pahalı, eskisinden daha kötü. Asla aslı yok her gün devalüasyon var. Peynirin kilosunu 200 liraya, tereyağının kilosunu 400 liraya aldım" derken, başka bir vatandaş ise, "Parası olana düşüyor, olmayana yok" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde "enflasyonun düştüğünü düşmeye de devam edeceğini" ifade etmişti. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise vatandaşlar enflasyonun düşmediğini fiyatlarda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Bir vatandaş, "Fiyatlar, yok hayır düşmemiş çok pahalı, eskisinden daha kötü. Asla aslı yok her gün devalüasyon var. Peynirin kilosunu 200 liraya, tereyağının kilosunu 400 liraya aldım. Düşün yani neye para vereceğiz" derken, bir başka vatandaş, "Fiyatlar düşmedi. 1 kilogram kabak 50 lira. Fiyatlarda düşme yok. 1 lira, 2 lira düşmeyle, enflasyon düşmedi" diye tepkisini dile getirdi.

"Fiyatlar düşmedi, salatalık 50 lira, kabak 50 lira, patlıcan 60 lira, neresi düşük bunun? Fiyatlar aşağı yukarı aynı. Geçen hafta da aynı bu hafta da aynı" diyen bir vatandaşa karşılık, başka bir vatandaş da enflasyonun kimleri etkilediğini "Fiyatlar düşse şu kadar aldım 700 lira, düşme olmaz ki. Enflasyon kendilerine düşüyor bize düşmüyor. Vatandaşa gelmiş olsa düşmez. Parası olana düşüyor, olmayana yok" sözleriyle anlattı.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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