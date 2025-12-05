Vatandaşlardan Enflasyon Verilerine Tepki: "Maaşı Artırmamak İçin 'Enflasyon Düştü' Diyorlar"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Vatandaşların TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerine tepkisi sürüyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, "Adam 'enflasyon düştü' diyor. Para olmazsa enflasyon düşse ne olur, düşmese ne olur? Cebimde para yok. Düşmedi bence enflasyon. Ürünlerin hepsi pahalı. Maaşı artırmamak için 'enflasyon düştü' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarım işçiliği yapan vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verileren tepkilerini dile getirdi.

Mehmet Kabakcı, "Ispanak hasadı yapıyoruz. Normalde yevmiyemiz bin lira yüz lirasını elçi alıyor, 900 lira bize kalıyor, bu para bize yetmiyor. Nasıl yetsin ki? Her gün de olmuyor iş. Enflasyon düşse ne olur ki? Her şeye zam bizim ancak yevmiyeye yok, tarım işçisine yok. Yetmiyor eşimle birlikte geliyoruz yine zar zor. Emeklilik yok geçimim bu, tarım sektörü" dedi.

"Düşmedi bence enflasyon"

Mustafa Bal, "Ben emekliyim, ıspanak kesiyorum ne yapayım yetmiyor. 15 bin lira yeter mi? Enflasyon düşsün, olsun yine yetmez. Düşmedi bence enflasyon. Ürünlerin hepsi pahalı. Markete gitsen 6-7 bin liradan aşağı çıkamıyorsun. Görüyorsunuz işte ıspanak kesiyorum. 64 yaşındayım. Emekli böyle gidecek ne olacak ki? Yüzde 10 zam ne yapar ki" diye konuştu.

"Verecekleri 3-5 lira"

Bir vatandaş, "Ben emekliyim ıspanak kesiyorum burada. Adam diyor ki 'enflasyon düştü'. Para olmazsa enflasyon düşse ne olur, düşmese ne olur? Ne eder bana cebimde para yok. Ocak'ta zam gelse ne olacak paramız olmazsa kaç kuruş veriyorlar sanki, verecekleri 3 lira 5 lira" diye konuştu.

Ali Cinkara, "74 yaşındayım, emekliyim. Çalışıyorum ıspanak kesiyorum, tarlada ıspanak kesiyorum. Maaş yetmiyor, devletin verdiği para kaç kuruş. Yevmiye, ıspanak para etmiyor ucuz. Böyle devam ediyoruz işçilerle, perişan burada para kazanmaya çalışıyor adam didiniyor. Ocak'ta ne gelecek ki zam bilmiyorum, geleceği kaç kuruş" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş, "Ispanak kesiyorum, 52 yaşındayım. Üç tane çocuğumuz var okuyor daha hiçbirini evlendirmedik. Enflasyonun düştüğüne inanma, maaşı arttırmamak için diyorlar enflasyon düştü diye" şeklinde konuşurken diğer bir vatandaş ise, "Böyle ıspanak kesiyoruz. Yevmiye yetmiyor çok az. Her sene bu zamanlar artırıyorlardı bu sene artırmadılar. Enflasyon düşmedi o asgari ücreti falan az vermek için" diye konuştu.