Kadınlar Güçlerini Birleştirerek Lokanta Açtı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde bir araya gelen kadınlar, açtıkları lokantada ev yemekleri yaparak ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınlar, ayrıca yufka ve pasta da yapıyor.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde güçlerini birleştiren kadınlar, açtıkları lokantada birbirinden güzel ev yemekleri yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

İlçede açılan kadın kooperatifinde güçlerini birleştiren kadınlar, lokanta açtı. Her gün farklı menülerde lezzetli ev yemekleri yapan kadınlar, çocukları gibi baktıkları lokantada satış yaparak ekonomilerine katkı sağlıyor. Ayrıca, yufka ve sipariş üzerine pasta da yapan kadınlar, işlerini geliştirmek için çaba sarf ediyor. "Anne elinden" yemekleri müşterilerine sunan kadınlar, ayaklarının üzerinde durmak için çalışacaklarını söyledi.

Akkışla Kadın Kooperatifi Başkanı Esma Özhan, "Lokantamızda arkadaşlarımızla birlikte sulu yemekler yapıyoruz. Vaktimiz olduğunda da arkadaşlarımızla birlikte pasta ve yufka yapıyoruz. Vaktimiz böyle geçiyor. Vatandaşlarımızın ilgisi de güzel. İlçemizde ilk kez kadın kooperatifi ve kadın lokantası açıldığı için yoğun oluyoruz. Burada herkes evine ekmek götürüyor. Hem halkımıza hem kendimize faydamız oluyor. Kadınlarımızda kendi ayakları üzerinde dursun. İsteyen olur ise kooperatifimize de bekleriz. Valimizde, kaymakamımızda bize destekte bulunuyor. Herkes yanımızda duruyor. Biz de arkadaşlarımızla beraber daha kooperatifimizi ileriye götürmek ve kendimizi geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ