Üye Girişi
Haberler

Kadına Şiddete Karşı Savunma Sporlarına İlgi Artıyor

Kadına Şiddete Karşı Savunma Sporlarına İlgi Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda artan kadına şiddet olayları, kadınları boks, kickboks ve diğer savunma sporlarına yönlendirdi. Konya'da birçok kadın, kendini savunmak için bu branşlarda eğitim alarak öz güven kazanıyor.

Son yıllarda artan kadına şiddet olayları, kendini savunmak isteyen kadınları savunma sporlarına yönlendirdi. Konya'da boks, kickboks ve savunma branşlarına her yaş grubundan kadınların ilgisi artmaya devam ediyor.

Artan, kadına şiddet olaylarına karşı Konya'da birçok kadın savunma sporlarına yönelerek kendini savunmak için eğitim alıyor. Kendilerini korumak adına boks, kickboks ve savunma branşlarında eğitim alan kadınlar, çalışmalarla çeşitli teknikler öğrenerek evde, iş yerinde ve sokaktaki herhangi bir saldırıya karşı kendilerini korumak istiyor.

"Kitlesel olarak fazlalaştığımızda biz daha mutlu oluyoruz"

Genellikle erkeklerin tercih ettiği branşlara kadınların da ilgisinin artık artmaya başladığını belirten boks antrenörü Raziye Nur Gözel, "Kızlarımız buraya geliyor. Başta öz güvensiz olanlar oluyor, yapmaya utanıyorlar ama sonra bir kere yaptıklarında 'hocam öz güvenimiz yerine geldi' diyorlar. Onların öz güveni yerine geldikçe biz daha mutlu olduk. Kitlesel olarak fazlalaştığımızda biz daha mutlu oluyoruz, daha fazla kadınlarımıza ulaşıyoruz. Üstelik ben kendim de bir kadın olarak hemcinslerim cesaretlendiğinde ben de mutlu oluyorum. Bu konuda tedirgin olup ailelerin bu konu üzerinde daha çok yoğunlaşıp kızlarını, çocuklarını getirdiklerini, 'hocam kendini savunmayı öğrensin, bilsin, biraz daha rahat olsun' gibi gelen öğrencilerimizi çok gördük. Veliler daha çok destekledi bu konuda. Kızlar da kendileri gelmek istediği oldu tabii ki" dedi.

"Ülkemizdeki kadına şiddet, cinayetler tabii ki hepimizin ortak problemi"

Spor salonu sahibi ve boks spor eğitmeni Sinan Gümüştekin, "Salonumuzda bir katı bayan grubu olarak ayırdık. Bu grubumuzda boks, kickboks branşlarında ve savunma tarafında temel gücümüzü arttırmak için hareketler yapıyoruz. Son zamanlarda ülkemizdeki kadına şiddet, cinayetler tabii ki hepimizin ortak problemi. Bunu tabii ki kadınlarımızın öz güvenini arttırarak daha cesur hale gelmeleri ve kendilerini korumalarını sağlamaktayız. Öğrendiğimiz tekniklerle birlikte de hem kendimizi savunup hem toplumsal olaylara karşı daha güçlü ve daha mücadele edebilir hale geldiğimiz zaman geri dönüşlerin harika olduğunu, toplumun güçlendiğini görüyoruz, beni onore ediyor" şeklinde konuştu.

"Kadın cinayetleri beni çok fazla etkiledi ve bu alanda devam etmeyi çok istiyorum"

Savunma tekniklerini öğrenmek için eğitim alan Hatice Doğdu, "Çoğu kadın dışarıda kendi başına yürümekten korkuyor, yanında biber gazı hatta bıçak olmadan gezemeyenler var ama boks en azından dışarıda tek başına olsa bile daha iyi kendini korumayı öğretir. Daha öz güvenli olabilirsin. Kadın cinayetleri beni çok fazla etkiledi ve bu alanda devam etmeyi çok istiyorum ve devam da edeceğim" dedi.

Eğitim almaya gelen Defne Kerçin ise, "Bir sürü kadına şiddet, cinayetler çoğaldı. Onlara karşı kendimi savunmak istediğim için geldim. Güç anlamında da çok fazla ilerlediğimi düşünüyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

Narin cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven

 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran yenidoğan çetesi için hesap vakti
3 kez düşme tehlikesi geçiren uçak, Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

3 kez düşme tehlikesi geçiren uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda? SON DAKİKA! Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir trafik kazasında kaç kişi öldü? Deha son bölüm full izle! Deha 9. bölüm izleme linki Deha yeni bölüm ne zaman? Deha son bölümde ne oldu? 18 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışı! Kasım ayı Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 18 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? POMEM 32. DÖNEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI: POMEM 12 bin polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 KASIM | Baraj doluluk oranı yüzde kaç, yağışlar ne kadar etkiledi? 15 Tatil (yarıyıl tatili) hangi tarihte başlıyor? MEB takvimi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.