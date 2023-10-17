Kadın girişimcilerle bahçeler lavanta kokuyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun Konaklı Köyü'nde tıbbi aromatik bitkilerden lavantanın üretimini yapan çiftçi Esra Eser'in bahçesini inceledi.

Lavanta üretimi dışında 6 adet kovanı ile arıcılık yapan Esra Eser ziyarette İl Müdürü Esra Uzun'a lavanta üretimi, bal üretimi ve ürünlerini nasıl işlediği hakkında bilgi verdi.

Lavanta bahçesini 2021 yılında 10 bin lavanta fidesi dikerek oluşturan Esra Eser bu sene üçüncü hasadı gerçekleştirdiklerini ve dekar başına 2 litre yağ elde ettiklerini aynı zamanda dönüm başına birer kovan yerleştirerek temmuz ayında sağım yaparak lavanta balı üretimi yaptıklarını belirtti.

Çelikten lavanta fidesi ürettiklerini de söyleyen kadın üretici Eser elde ettiği lavantayı katma değeri yüksek ürün haline getirerek yağ, sabun, krem, lavanta suyu, oda spreyi, lavanta kolonyası ve lavanta mumu olarak satış yaptıklarını sözlerine ekledi.

İl Müdürü Esra Uzun "Kadınlarımız artık her alanda olduğu gibi tarımda da girişimcilik örneği göstererek yetiştirip, üretip elde ettiği ürünleri ekonomiye kazandırarak kendi işinin patronu olması gelecek adına kadınlarımız için umut veriyor" dedi. - DÜZCE