Kadın Girişimcilerden Erzurum Ziyareti

Kadın Girişimcilerden Erzurum Ziyareti
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Kuşadası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hibeti Zeytin, Erzurum'da TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret ederek kadın girişimciliği ve bölgesel işbirlikleri konularında görüşmeler yaptı.

Kuşadası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hibeti Zeytin, Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ile birlikte, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Ziyarette; Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, Bölgeler arası iş birliği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetleri, Girişimcilik ve istihdam artırıcı projeler, Turizm ve yerel ekonomi konuları ele alındı.

Ziyaret sonunda Hibeti Zeytin, "Antik Çağdan Günümüze Kuşadası Ticaret Tarihi" kitabını Başkan Özakalın'a takdim etti. Başkan Özakalın ise Zeytin'e geleneksel Erzurum burma bileziği hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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