Kadın Girişimciler İçin Yeni Projeler Geliştirildi

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın İcra Kurulu, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü yer alabilmeleri için fuar katılımları, meslek edindirme projeleri ve eğitim programlarını içeren yeni dönem planlarını görüştü.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın İcra Kurulu, Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, kadın girişimcilerin iş hayatında daha etkin rol üstlenmelerine yönelik projeler masaya yatırıldı. Kurul üyeleri, 2025 yılı Aralık ayına kadar düzenlenecek ulusal ve uluslararası ihtisas fuarlarına katılım konularını değerlendirdi. Bu kapsamda, AYTO üyesi iş kadınlarının ticaret hacimlerini geliştirmeleri, yeni iş bağlantıları kurmaları ve birlik beraberliklerini pekiştirmeleri amacıyla fuar ziyaretleri planlandı. Toplantıda ayrıca, ilde istihdamı artırmaya yönelik projeler de ele alındı. Özellikle kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek meslek edindirme programları görüşülürken, sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlara uygun eğitimlerin 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Kadın girişimcilerin iş dünyasındaki rollerini güçlendirmeye yönelik stratejilerin de değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki dönemde uygulanacak projelerin işleyiş süreçleri detaylandırıldı.

