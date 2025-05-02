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Kadın Girişimciler, Doğu Anadolu'nun Çiçek ve Fide Üretiminde Lider

Kadın Girişimciler, Doğu Anadolu'nun Çiçek ve Fide Üretiminde Lider
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Fatma Canbaş, Hülya Canbaş ve Ayşe Okur, 2006 yılından bu yana yaptıkları seracılık ile bölgenin en büyük çiçek ve fide üreticileri haline geldiler. Kadın girişimciler, her yıl 1 milyondan fazla fide ve çiçek üreterek iş imkanı sağlarken, tarım sektöründe ilham kaynağı oluyorlar.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Fatma Canbaş, Hülya Canbaş ve Ayşe Okur, 2006 yılında çıktıkları seracılık yolculuğunda bugün Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük çiçek ve fide üreticilerinden biri olmayı başardı. Kadın girişimciler, her yıl 1 milyondan fazla fide ve çiçek üreterek Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.

2016 yılından itibaren üretim alanlarını genişleten ortaklar, artan taleple birlikte hem üretim kapasitesini hem de istihdamı artırdı. Sadece üretimle sınırlı kalmayan girişimci kadınlar, Uzundere'de yaşayan birçok kadına da iş imkanı sundu. Kadın-erkek ayrımı gözetmeden istihdam oluşturan ekip, her yıl onlarca kişiye geçim kapısı açıyor.

Kadın girişimcilerin başarı öyküsü, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de tarım ve seracılıkla ilgilenen diğer kadınlara ilham veriyor. Azimle büyüttükleri işleri sayesinde Uzundere, çiçek üretiminde adını duyuran merkezlerden biri haline geldi.

Topraklarımızda yetişen bitkilerin özgünlüğünü, zenginliğini ve çeşitliliğini korumak geçmişin mirasını geleceğe aktardığı için ata tohumun korunması, tanınması ve yetiştirilmesi hassaslığını gösteren kadınlar bu anlamda da önemli bir çalışma ortaya koyuyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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