Siyasilerin uğrak noktası Sıtkı Usta

Ankara Çukurambar'da bulunan Kadayıfçı Sıtkı Usta, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerini misafir ederek, kaliteli hizmet ve lezzet sunumu ile memnuniyet yarattı.

Kadayıfçı Sıtkı Usta Ankara Çukurambar Şubesi, siyasi parti temsilcileri ile milletvekillerini ağırlamaya devam ediyor.

Kadayıfçı Sıtkı Usta Ankara Çukurambar Şubesi, Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Kaya, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ı misafir etti. Gerçekleşen ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirilirken konuklar, Sıtkı Ustanın misafirperverliğinden, güler yüzlü personelinden ve sunulan tatlıların yüksek kalitesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Kaliteli malzeme kullanımı ve yıllardır değişmeyen lezzeti nedeniyle Sıtkı Ustayı her zaman tercih ettiklerini belirten misafirler, hizmetten dolayı teşekkür etti.

Kadayıfçı Sıtkı Usta İşletmecisi İbrahim Altunbay ise bu tür ziyaretlerin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuklara teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
