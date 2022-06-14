Jandarmanın 183'üncü kuruluş yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Jandarma Genel Komutanlığının 183'üncü kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kutlama törenine İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı askeri personeli de katıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu'nun Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Anıtı İstanbul Jandarma Yerel Haberler

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