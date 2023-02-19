Jandarmadan depremzede çocuklara moral filmi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde KYK yurduna yerleştirilen depremzede çocuklara, moral ve motivasyon maksadıyla jandarmanın katkılarıyla sinema keyfi yaşatıldı.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı bölgesinde bulunan Kayıkçılar Mahallesi'ndeki KYK yurduna yerleştirilen depremzede çocuklara, yaşadıklarını unutmak için, moral ve motivasyon maksadıyla aileleri ile görüşülerek Çaycuma Sinema Salonu'na getirildi. Hayırseverler tarafından alınan kek, meyve suyu ve patlamış mısır ile çocuklar keyifli bir gün yaşadı.

Çocuklara bir nebze olsun depremin acılarını unutturmak için çaba sarf eden İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, KYK yurdundan servislerle 60 depremzede çocuğu sinema salonuna getirilerek 'Çizmeli Kedi' çizgi film sineması izletildi.

Film sonunda çocuklar kendileriyle yakından ilgilenen jandarma personeline teşekkür etti. - ZONGULDAK