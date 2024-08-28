JAK Timleri Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirdi

Kayseri'de JAK Timleri tarafından Erciyes'e zirve tırmanışı yapıldı.

1924 yılında Albay Cemil Cahit Toydemir'in emir komutasında toplam 8 kişilik bir ekiple Erciyes Dağı'na tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak kabul edildi. Tırmanışın 100. Yılı anısına ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yılında JAK Timleri tarafından, aynı zirveye tırmanış yapıldı. - KAYSERİ