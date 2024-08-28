JAK Timleri Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirdi
Kayseri'de JAK Timleri, Erciyes Dağı'na tırmanış yaparak Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcının 100. yılını kutladı.
Kayseri'de JAK Timleri tarafından Erciyes'e zirve tırmanışı yapıldı.
1924 yılında Albay Cemil Cahit Toydemir'in emir komutasında toplam 8 kişilik bir ekiple Erciyes Dağı'na tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak kabul edildi. Tırmanışın 100. Yılı anısına ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yılında JAK Timleri tarafından, aynı zirveye tırmanış yapıldı. - KAYSERİ