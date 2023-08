İzmit Belediyesi İşçisine Yüzde 23 Ek Zam

İzmit Belediyesi, belediye bünyesindeki işçilerin ücretlerine yüzde 23 oranında ek zam yaptı. Şantiyedeki imza töreninde işçilerle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu sene Cumhuriyet'imizin ve Belediyemizin kuruluşunun 100'üncü yılı. O zaman dedik ki işçimize 2023 yılına özel yüzde 22 değil, yüzde 23 zam yakışır" dedi.

İzmit Belediyesi bünyesindeki işçiye yüzde 23 oranında zam yapıldı. Müjdeyi emekçilerin evinde paylaşan Başkan Hürriyet, "Bu sene Cumhuriyet'imizin ve Belediyemizin kuruluşunun 100'üncü yılı. O zaman dedik ki işçimize 2023 yılına özel yüzde 22 değil, yüzde 23 zam yakışır" dedi.

İzmit Belediyesi ve Genel İş Sendikası Kocaeli Şubesi arasında ek zam protokolü imza töreni Fen İşleri Şantiyesi'nde gerçekleşti. Ek protokol imza töreninde Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, TÜMBEL SEN Şube Başkanı Erdal Karakuş, sendika temsilcileri, belediye yöneticileri ve belediye işçileri yer aldı.

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak protokol kapsamında bordrolar hesaplandıktan sonra maaş farkları en kısa sürede işçilerin hesaplarına yatırılacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylesi zor zamanlarda dayanışma ve birlikte mücadele etmek çok önemli. Ülkemiz yanlış ekonomi politikaları nedeniyle belirsizliklerle boğuşuyor. Milletimiz bu ekonomik sıkıntılar içerisinde ne yazık ki müthiş bir mücadele veriyor. Ne kadar maaş alırsanız alın bu ekonomik koşullarda çok fazla da bir değeri kalmıyor. Ne yazık ki bu koşullarda en çok işçi eziliyor. İster kamu ister özel; ülkedeki yanlış ekonomik kararların bedelini önce işçi ödüyor, önce alın teri sömürülüyor. Her geçen gün şartlar zorlaşıyor. Göreve geldiğimizden bu yana her iki sendikamıza hiçbir şeyi gizlemeden, kapalı kapılar ardında plan program yapmadan, bütün hesap kitabımızı, belediyenin olanaklarını en şeffaf şekilde önlerine koyduk. Ve bugüne kadar sendikalarımızla beraber işçimiz, emekçimiz, memurumuz lehine ne varsa o kararları vermeye çalıştık. Ödenebilir en üst seviyede hak ne varsa vermeye gayret ettik. İlk göreve geldiğimizde binlerce işçimizde 10 yıllık KHK mağduriyeti vardı. Çalışma koşulları daha ağırdı ve ciddi hak talepleri vardı. İlk yıl belediyeyi tanıma ve mecliste çoğunluğumuzun olmaması nedeniyle yaşadığımız problemlere, engellemeler; pandemi ve zorlu ekonomik koşullar eklendi. Ama hiçbirine aldırış etmeksizin hep çözüm bulmaya çalıştık.

İlk toplu iş sözleşmemizde 10 yıllık KHK mağduriyetini çok iyi bir sözleşme yaparak giderdik. Gerçekten alın terinin karşılığını yine aynı şeffaflıkla sendikamızla birlikte verdik. Sendikanın taleplerinin üzerinde haklar vermeye çalıştık. 45 saatlik çalışmayı 40 saate indirdik. Yüzde 80'lerin üzerinde zam verdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Bu grup genelde en ağır işi yapan sokaktaki işçimizdi. Onları rahatlatmak adına ciddi bir mücadele verdik. Ciddi bir hesap kitap yaptık. İşçimizin alın terinden çalarak israf projelerine para harcamadık. Bütçemizi dengeli kullanmaya çalıştık. Çünkü en nihayetinde bu para milletin parası. 49 iş tanımını 7 iş tanımına düşürdük. Eşit işe eşit ücret mantığında aynı işi yapan arkadaşlarımızı kendi içinde eşitledik. Kimseyi birbirinden üstün tutmadık. 'Emek en yüce değerdir' dedik. O koşullarda herkesi memnun eden bir sözleşmeydi. Ne yazık ki kısa süre sonra yaşanan ekonomik zorluklar o sözleşmeyi de zorlu hale getirdi.

Sizlerin o dönemde aldığı iyi zamlar eridi gitti. Bütün ilçe belediyelerinde olduğu gibi bizler de ek zamlarla sizleri rahatlatmaya çalıştık. Bugün verdiğimiz değerli ama yarın değersiz hale geliyor. Eğer bu zorlu koşullar düzeltilmezse yine eriyip gidecek. Biz bugün sizlerin koşullarını iyileştirmek için gerçekten aynı iyi niyetle, samimiyetle, kaynaklarımızı da doğru kullanarak bir ek zam yaptık. Gönül ister ki çok çok daha iyi koşullarda maaşlar sunalım ama şu andaki bu ekonomik koşullarda diğer ilçe belediyelerinin de üzerinde bir rakam belirledik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 28 milyarlık bütçeye sahip. İşçi maaşları bütçesinin içerisinde çok küçük bir rakam olduğu halde Derince, Darıca, Dilovası kadar zam verdiler. Biz çok şükür hesabımızı kitabımızı ayarladık ve onların da üzerinde hem yevmiyelere hem de yemek ücretlerine zam yaptık. Bizim gider bütçemiz içerisinde yıllık bakınca ciddi bir maliyet oluşturuyor. Fakat işçimiz için önemli dedik ve EYT tazminatlarını da hallettikten sonra sendikamızla birlikte karar verdik. Sendikamızın da talepleri üzerinde zam vermek nasip oldu. Biz, 28 milyar lira bütçeye sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde ek zam yaptık. İzmit Belediyesi çalışanları yüzde 23 oranında ek zam alacaklar. Kocaeli'ndeki tüm belediye işçilerine yıllarca verilmeyen zamların diğer Kocaeli Belediyelerinde de verilmeye başlanması İzmit Belediyesinin varlığı sayesindedir. 4 yıl önce iş makinelerinin tamamını almak istemiştik ve bu engellenmişti. Araçların bir kısmı için kredi kullanabildik. O dönemde eğer engellenmemiş olsaydık şimdi kasamız daha rahat durumda olacağından belki de emekçimize daha fazla zam verme imkanımız olacaktı. EYT tazminatlarında 25 milyonu ödemiştik. Son kalan 10 milyon için mücadeleler verdik. Engellere rağmen şikayet etmiyoruz. Çözüm bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Umudumuzun kesildiği anda bir ışık doğdu. Çok şükür kredimiz çıktı. Dün EYT tazminatlarını yatırdık. Emekli olan işçi kardeşlerimize de hayırlı olsun. Aynı zamanda sizlere bu yaşadığımız zorlu koşulları da anlatmak istedik. İyi niyetimizi, samimiyetimizi, şeffaflığımızı görmeniz lazım.

Bunun için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz nasıl mücadele ettiğimizi, kaynak yaratmak için nasıl uğraştığımızı; AKP'li ve MHP'li arkadaşların bizi zorlu koşullara itmelerine rağmen psikolojik olarak da yorsalar da yine de vazgeçmediğimizi görmenizi istedik. İşçilerimizi haklarını kendimize dert ediyoruz, geceleri uykumuz kaçıyor. Çünkü siz mutlu bir şekilde işinizi yaparsanız halkımız da daha iyi hizmet alır. Sonuçta İzmit'i güzelleştiren sizlersiniz. Maaşlarınızı millet ödüyor. Sizin de göreviniz millete hizmet etmek. Bunun manevi değeri çok kıymetli. Sizlerin de işlerinize dört elle sarıldığınızı biliyorum. İnşallah ekonomik şartlar iyileşir de bu zamlar sizlerin alım gücünü arttırır. İnşallah yarın şartlar daha da kötüleşmez ve bu zamlar erimez. Önümüzdeki süreçte tekrar zam aldığınızda bu zamlar üzerinden alacaksınız. Bu sene Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı. Belediyemizin de kuruluşunun 100'üncü yılı. O zaman dedik ki 2023 yılına yüzde 23 oranında zam yakışır. Emek en yüce değerdir. Sizleri mutlu etmek için uğraşıyoruz. Helali hoş olsun, hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük de şöyle konuştu:

"Bugün anlamlı bir imzaya ortak olacağız. Öncelikle Belediye Başkanımıza ve teknik ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu ekonomik koşullar içerisinde, Türkiye ekonomisinin uçurumdan aşağı gittiği dönemde uzun bir çalışma sonucunda Kocaeli'deki açıklanan tüm belediyelerin daha üzerinde bir zam oranıyla hepimizi mutlu ettiler. Ocak ayında toplu iş sözleşmemize başladığımızda o zaman 2022 Türkiye enflasyonu yüzde 63 gösterilmişti. Biz o zaman sadece yevmiyelere yüzde 75 zam almıştık. Bugün de Türkiye'de TÜİK tarafından enflasyon düşük gösterilmesine rağmen; 19,38 gibi bir rakam belirlenmesine rağmen biz bunun 3 puan üzerine çıktık. Bu yılın başında yaptığımız toplu sözleşmeden bu 6 ay içerisinde yüzde 97'lik sadece yevmiyelerimize zam almış olduk. Toplu sözleşme döneminde sosyal ödemelerimizin hepsine de ortalama yüzde 90 ila yüzde 120 arasında zam almıştık. Aslında bunlar çok anlamlıydı. Türkiye'nin bugünkü ekonomi yönetiminin enflasyonu alaşağı etmesinden dolayı ne yazık ki bu almış olduğumuz zamların kıymetini anlayamadık. Onun için de bugün bu verilen can suyunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şunu her zaman söylüyorum: İzmit Belediyesi'nin yıllık bütçesi 1 milyar 250 milyon. Bunun ne kadarının gerçekleşeceğini şu an öngöremiyoruz. Sayın Başkanımızın çok güzel bir sözü var: Biz halkın parasıyla sizlere maaş veriyoruz, kendi cebimizden vermiyoruz. Onun için de halka hizmet kutsaldır ve herkes işini en iyi şekilde yapmalıdır diyor. Belediyenin tüm imkanlarını bizlerle paylaşarak bunu yapıyor.

Geçen yıl temmuz ayında yaptığımız ek protokolde şunu ifade etmiştik: 'Bu yüzde 30 bugün için anlamlı olabilir ama ekonomik politikalar değişmediği sürece 2 ay sonra bir anlamı kalmayabilir. Büyükşehir'in ise bu zam oranının en az iki katını vermesi gerekiyor' demiştim. Eğer ben orada yetkili sendika olsam bugün orada en az yüzde 40 alırdım. 28 milyar yıllık bütçeleri var. Bizim sadece BEKAŞ'ta bütçenin yüzde 42'sini kullanıyoruz. Büyükşehir'in Belde A.Ş.'de şu anda yüzde 12'sini kullanıyorlar. Bazen medyada sizleri ve bizleri karalamak için algı üzerine yanlış haberler yapılıyor. Sizler de evlerinizde mahallelerinizde arkadaşlarına bunları anlatın. Daha önce burada çalışıp Büyükşehir'e geçen muhtar olduğunu ifade eden bir arkadaşımıza sesleniyorum. İzmit Belediye işçisine kimse hakaret edemez. Cuma günü temsilci arkadaşlarımız bununla ilgili basın açıklaması yapacaklar, hukukçularımızla da görüşeceğiz. Gerekirse suç duyurusunda bulunacağız. İzmit Belediye işçisi namusludur, erdemlidir; hiç kimse onların çalışmasına laf edemez. Siyaset de yapamaz. Yönetsel anlamda en iyi dönemi yaşıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin bugün bulunmuş olduğu ekonomik koşulların içinde bile şeffaflık ve eşitliğin olduğu bir noktadayız. Bu ek protokolümüz önce sizlere, ailelerinize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemizde ekonomi artık daha iyi yönetilir, alım gücümüz tekrar yerine getirilir. Hep birlikte kenetlenirsek, bir olursak bizi hiçbir güç alt edemez."