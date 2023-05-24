İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Kuruçeşmelilerle Buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme Merkez Camii’nde cami cemaati ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerine kulak veren Başkan Hürriyet, “İzmit’in her mahallesine en iyi şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme Merkez Camii'nde cami cemaati ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerine kulak veren Başkan Hürriyet, "İzmit'in her mahallesine en iyi şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitliler'le fikir alışverişinde bulunmaya ve talepleri dinlemeye devam ediyor. Başkan Hürriyet, son olarak Kuruçeşme Merkez Camii'nde vatandaşlarla buluştu. Kuruçeşme Merkez Camii Derneği Başkanı Ali Kılınç'ın ev sahipliğinde vatandaşların sorun ve taleplerine kulak veren Başkan Hürriyet, hizmetleri her alanda ve her bölgede en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

"ORTAK AKILLA HAREKET EDİYORUZ"

Başkan Hürriyet, "Vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve talep edilen hizmetlerin belirlenmesine önem veriyoruz. İzmit'in her mahallesine hizmet götürüyoruz. Hizmetlerle ilgili sizlerin görüşleri ve talepleri de varsa eksik noktalarımızı tamamlamamızı sağlıyor. Her zaman ortak aklı savunarak hareket ediyoruz. Cami cemaatimizin ve mahalle sakinlerimizin taleplerini yetkilerimiz çerçevesinde yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.