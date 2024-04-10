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İzmirli Vatandaşlar Bayram Namazı İçin Hisar Camii'ne Akın Etti

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İzmirli vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesinin ardından bayram namazı için tarihi Hisar Camii'ne akın etti.

İzmirli vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesi ve Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte bayram namazı için camilere akın etti. Erken saatlerde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine yapılan hutbeyi dinledi. Camileri dolduran vatandaşlar, hep birlikte saf tuttu. Saat 07.13'te başlayan bayram namazında cemaat cami avlusuna taştı. 7'den 70'e namazı huşu içerisinde eda eden İzmirliler, namaz sonrası camiden birbirleriyle bayramlaşarak ayrıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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