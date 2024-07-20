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İzmirli Dağcılar Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesine Ekipmansız Tırmandı

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İzmirli 6 kişilik dağcı grup, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari'deki Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesi'ne ekipmansız bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanış, yaklaşık 7 saat sürdü.

İzmirli 6 kişilik dağcı grup, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari'deki 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı'nın Reşko Zirvesi'ne, ekipmansız başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

İzmir Ekstrem Dağcılık ekibi, Türkiye'nin en büyük ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağının Reşko Zirvesi'ne tırmandı. 6 dağcı, ilk olarak 2 bin metre yükseklikteki Serpel Yaylası'ndan 20 kiloluk kamp yükü ile bin metre irtifa alarak kamp alanına vardı. Daha sonra sabah 4.30 sıralarında zirve yürüyüşüne başladı. 6 dağcının yer yer kar ve buz kayalarının bulunduğu bölgede 14 Temmuz gününde ekipmansız olarak yaptığı tırmanış, yaklaşık 7 saat sürdü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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