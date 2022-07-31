İzmir yerel haberleri | Bornova Belediye Başkanı İduğ'dan Altındağ Çıkarması

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Altındağ semtindeki Serintepe, Merkez ve Zafer mahallelerinde yurttaşlarla buluştu, görüş ve önerilerini dinledi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yürütülecek çalışma ve yapılacak yatırımları yurttaşların görüşleri doğrultusunda şekillendirmek için başlattığı mahalle ziyaretlerine Altındağ semti ile devam etti. Kahvehalerde oturup sohbet ettiği yurttaşlarla bol bol şakalaşan Başkan İduğ, esnafı da ziyaret edip görüş alışverişinde bulundu, moral verdi.

Bornova Belediyesi'ne ait tesisleri de gezen Mustafa İduğ, Serintepe Parkı içinde tamamen yenileyip hizmete açtıkları, ikinci katında fitness salonu bulunan Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi binasını ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. İduğ, daha sonra Merkez Mahallesi'nde bölge sakinlerine Evde Sağlık Hizmetleri'nin verildiği bina ve yeni oluşturulan pazar alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Mustafa İduğ, "Yapacağımız yatırım ve çalışmaları görerek yerinde belirliyor, mahalle sakinlerinin isteği doğrultusunda yapıyoruz. Aynı zamanda belediyemize ait tesislerde incelemelede bulunup, daha etkin kullanımı için projeler üretiyoruz. Bornova'ya hizmet yolunda her zaman halkımızın içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.