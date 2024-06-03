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İzmir Otokent'te 2. El Araç Satışları Durgun

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Kurban Bayramı öncesi İzmir Otokent'te 2. el araç satışlarının durması, galericilerin faizlerin yükselmesine bağladığı belirtildi. Otokentte hareketlilik olmaması ve dolu dükkanlarda araç bakımlarının yapılması dikkat çekti.

İzmir'de, Kurban Bayram öncesi 2. el araç fiyatları düşse de galericiler resmen sinek avlıyor. İzmir Otokent'te hafta içi olmasına rağmen hiç bir hareketliliğin yaşanmadığı ve sanki tatil günü gibi bir havanın oluştuğu görülürken, galerici esnafı satışların durmasını faizlerin yükselmesine bağlıyor.

Kurban Bayramına az bir süre kala İzmir Otokent'te 2. el araçların satışları bıçak gibi kesildi. Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği otokentte, kimsenin olmaması ve hiç bir hareketliliği yaşanmaması dikkat çekti. Otokentte, hafta içi olmasına rağmen sanki pazar günü gibi bir görüntü oluşurken, pandemi öncesi ve sonrası satışlarla bayram eden galerici esnafı şu sıralarda adeta sinek avlıyor.

Esnafın günü birbirine çay ısmarlamakla geçiyor

Bomboş kalan araç dolu dükkanlarda ise araçların bakımları yapılıyor, esnafın günü birbirine çay ısmarlamakla geçiyor. İzmir Otokent esnafı, satışların durmasını banka kredi faizlerine bağladı. İzmir Otokent esnafından Seyhat Kaysal, "Krediler yüksek olduğu için sıfır değil, ikinci el bile satamıyoruz. Bugün 1 milyon TL'yi bankaya atan kişi 40-50 bin lira faiz alıyor, gelir arama alır mı? Almaz. Yarın araba satacağımın garantisi var mı? Hayır; ama bankanın faizinin garantisi var. Kurban Bayramı'nın gelmesinin de bir anlamı yok. Artık bu işin yazı da kışı da kalmadı. Fiyatları şu an düşürdük. 3,5 milyonluk arabayı 3 milyon 350 bin liraya düşürdük yine aynı. Bir firma sıfır olan 1 milyon 280 bin liralık aracı 1 milyon 100 bin liraya düşürdü yine arayan yok" dedi.

"Hayret ettim, araç bulamıyorduk"

Araç bakmaya geldiğini ifade eden Osman Daşçı ise görüntüye inanamadığını söyledi. Daşçı, fiyatların kendisine göre yüksek olduğunu ifade ederek, "100 lira kredi çeksen, 200 lira kredi ödeyeceksin. Şu an sadece parası olan alıyor, o da sıfır araca yöneliyor, ikinci el piyasası şuan otokentte durgun. Ne gelen ne de giden var. Şuan ki şartlar çok zor. Şaşkınım; çünkü 8-10 sene önce buraya geldiğimizde araç bulamıyorduk. Benim bütçeme göre baktığım araçlar ise çok yüksek fiyatlı şu anda" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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