İzmir haber: Çeşme'de Geri Dönüşüm Atığı Getiren Çocuklara Ücretsiz Aqua Park Bileti

İzmir Çeşme Belediyesi plastik atık kullanımını azaltıp, çocukların yüzünü güldürecek bir uygulama başlattı. Belediye, 100 adet geri dönüşüm malzemesi getiren çocuklara ücretsiz aqua park bileti verecek.

Çeşme Belediyesi plastik atık kullanımını azaltmak için yeni bir uygulama başlattı. Belediye, 100 adet geri dönüşüm malzemesini (cam, pet şişe, metal içecek kutusu) Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binasına getiren 5-15 yaş arasındaki çocuklara 1 ebeveyni ile birlikte aqua parkta ücretsiz giriş bileti verecek. Ilıca Hotel'in destekleriyle hayata geçirilen kampanya ile çocuklar hem çevreyi koruyacak hem de eğlenecek.

"GELECEK ELLERİNİZDE GÜZELLEŞECEK"

Plastik atıksız kent olma yolunda çalıştıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Sürdürülebilir bir geleceği ancak çevreye duyarlı nesillerle kurabiliriz. Geri dönüşümün önemini çocuklarımıza aktarmak için eğlenceli bir kampanya düzenledik. 100 adet geri dönüşüm malzemesi getiren çocuklarımız ebeveynleriyle birlikte keyifli bir gün geçirecek. Haydi çocuklar gelecek sizin ellerinizde güzelleşecek" diye konuştu.