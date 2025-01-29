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İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencileri CFA Yarışmasında Finale Kaldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencileri CFA Yarışmasında Finale Kaldı
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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, CFA Enstitüsü'nün düzenlediği 'Research Challenge' yarışmasında finale kalarak büyük bir başarı elde etti. 5 kişilik ekip, 25 üniversiteden 34 takımın katıldığı yarışmada yaptığı finansal analizlerle jüriden tam not aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, finans alanında dünyanın en saygın kuruluşları arasında gösterilen CFA Enstitüsü'nün düzenlediği 'Research Challenge' adlı yarışmada finale kaldı. 5 kişilik ekip, 25 üniversiteden 34 takımın katıldığı yarışmada, bir şirketin finansal analizini yaparak rapor haline getirdi. İEÜ'lü gençler; yatırım riskleri, hisse senedi değerlemesi ile şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim temelli yatırımları (ESG performansı) gibi birçok konuda yaptıkları analizlerle jüriden tam not aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, son 5 yıl içinde 4'üncü kez finale kalarak başarı serisini güçlendirerek sürdürdü.

İEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencileri Pelda Akıncı, Muhammet Kayhanlar, Orkun Yılmaz, Yusuf Eren Çelik ve Utku Sarıaslan'dan oluşan ekip, 20 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek finale adını yazdıran 5 takımdan biri oldu. İEÜ'lü gençler, finalde birinciliğe ulaşmaları durumunda farklı ülkelerden ekiplerin yer alacağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Takımlar değişse de başarı hep bizimle

İEÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Aydoğan, böylesine prestijli ve sektörde takip edilen bir yarışmada finale kalmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, öğrencilerini tebrik etti. Son 5 yılda 4'üncü kez final heyecanı yaşayacaklarına dikkat çeken Prof. Dr. Aydoğan, "Başarıya ulaşmak zordur; başarıyı sürekli hale getirmek ise çok daha zor ve bir o kadar da değerlidir. Ne mutlu bize ki, bölüm olarak çok güzel bir seri yakaladık. Başarıyı, sürdürülebilir hale getirdik. Her yıl, takımımızdaki öğrenciler değişiyor, çalışma disiplinleri farklılaşıyor ama başarı hep aynı kalıyor. Bölüm olarak, bu durumun haklı gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırladığımızın ve sektörün taleplerini, ihtiyaçlarını karşılayan bireyler yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin elde ettiği başarılar da bunun için önemli bir gösterge" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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