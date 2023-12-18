İzmir'deki Tahtalı Barajı'nda Su Seviyesi Düşüş Yaşandı

İzmir'in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi geçen yıla göre düştü. Barajda son yağışlarla birlikte sadece 37 günlük su birikti. İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı, yağış sezonuna yeni girildiğini ve barajlardaki doluluk oranlarının artmasının beklendiğini belirtti.

İzmir'in en önemli su kaynağı Tahtalı Barajındaki su seviyesinde geçen yıla göre düşüş yaşandı. Aktif doluluk oranı yüzde 27.12 olan barajda, son yağışlarla birlikte 37 günlük su birikti. Yağış sezonuna yeni girildiğini hatırlatan İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Serhat Ural, 2024'ün ilk 3 ayında barajlardaki doluluk oranlarının artmasının beklendiğini belirtti.

İzmir'de geçtiğimiz haftalarda etkili olan şiddetli yağışlar, barajların su seviyesini artırmada etkili olmadı. Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajında, son yağışlarla birlikte sadece 37 günlük su birikti. Aktif doluluk oranı yüzde 27.12 olan Tahtalı Barajındaki su seviyesi bir önceki yıla göre düştü. Hiç yağmur yağmasa dahi İzmir'de yaz aylarının başına kadar yetecek su bulunduğunu belirten İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Serhat Ural, yağış aylarına tam olarak girilmediğini, yeni yılın ilk 3 ayında barajlardaki doluluk oranlarının artmasının beklendiğini kaydetti. Ural, tatlı su kaynakları miktarının gün geçtikçe azaldığını söyleyerek, ilk yolun tasarruftan geçtiği konusunda uyarıda bulundu.

"Tahtalı Barajında geçmiş yıla oranla bir düşme söz konusu"

Tahtalı Barajı'nın doluluk oranlarıyla ilgili bilgileri aktaran Serhat Ural, "Henüz yağmur sezonunun tam olarak başlamamasıyla barajlara az miktarda su geldi. İzmir'de içme suyu temin ettiğimiz 6 tane barajımız var. Bunlardan en önemlisi Tahtalı Barajı. Tahtalı Barajında geçmiş yıla oranla bir düşme söz konusu. İzmir'in yüzde 40'lık su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajında baraj seviyesi geçtiğimiz yıl yaklaşık 51.96 metre iken bu yıl 47.95 metre olarak güncellendi. Barajın doluluk oranı ise geçen yıl yüzde 40.98 iken bu yıl yüzde 27.12'ye gerilemiş durumda" diye konuştu.

Bölgedeki diğer barajların doluluk oranlarına dair de açıklamada bulunan Ural, "Balçova Barajı, İzmir'in Hatay ve Güzelyalı bölgesinin su ihtiyacını karşılıyor. Balçova Barajının doluluk oranı, geçtiğimiz yıl yüzde 26.36 iken bu yıl yüzde 23.37'ye geriledi. Kutlu Aktaş Barajı'nda ise geçen sene doluluk oranı yüzde 46.24 iken bu yıl yüzde 24.10'da kaldı. Gördes Barajı'nda doluluk oranı geçen yıl yüzde 3.99 iken bu yıl yüzde 5.28'e yükseldi. Hem sulama yapılan hem de içme suyu temin edilen Ürkmez Barajında ise doluluk oranı geçen yıl yüzde 38.82 iken bu yıl yüzde 13.76 olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar bazı barajlarımızdaki doluluk oranı geçmiş yıllara göre düşük olsa da bu sene yağmur sezonuna yeni girmiş bulunmaktayız. Kasım ayının başından itibaren de barajlarımıza su girişi başladı. Su giriş miktarlarımız sevindirici seviyelerde olmasa da önümüzdeki; ocak, şubat ve mart ayında yağış sezonunda yağmurlarla birlikte barajlarımızın doluluk oranının artacağını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tahtalı Barajında son 14 yılın en düşük su seviyesi bulunmakta"

Yağışlarla birlikte barajlarda kaç günlük su dolduğu hakkında bilgi veren Ural, şöyle konuştu:

"Kasım ayı itibaren yağış sezonunun başlamasıyla birlikte; Kutlu Aktaş Barajına 125 gün, Balçova Barajına 33 gün, Tahtalı Barajına 37 gün, Ürkmez Barajına 54 gün, Gördes Barajına 175 gün, Güzelhisar Barajına ise yaklaşık 400 gün yetecek su geldi. Baraj seviyelerimiz değişkenlik gösterse de geçmiş yıllara baktığımızda özellikle Tahtalı Barajı'nda son 14 yılın en düşük su seviyesi bulunmakta. Fakat son 24 yıla bakarsak bugünkü su miktarından daha kötü 4 yıl var. Bunlar; 2001, 2007, 2008 ve 2009 yılları."

Derelerin henüz akışa geçmemesi sebebiyle barajlara istenilen miktarda su gelmediğini aktaran Ural, "Yaz sezonundan yeni çıkmamız ve toprağın aç olması sebebiyle yağan yağmurlar ilk olarak toprağa karışıyor. Bu sayede yeraltı su kaynakları da besleniyor. Ocak-şubat aylarında derelerin akışa geçmesiyle birlikte barajlarımıza çok daha yüksek miktarda su geleceğini tahmin ediyoruz. Tahtalı Barajı koruma havzası, 550 kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Geniş bir alana yağan yağmurun Tahtalı Barajına toplanması mümkün. Özellikle nisan-mayıs ayları sonlarında Tahtalı Barajında yüksek miktarlarda doluluk oranı beklemekteyiz" dedi.

"İlk yol tasarruftan geçiyor"

Vatandaşlara su tasarrufu konusunda çağrıda bulunan Serhat Ural, son olarak şunları söyledi:

"Yetişkin bireylerin, çocuklarımızı su tasarrufu konusunda eğitmesine yönelik vurgu yapmak istiyoruz. Ağaç yaş iken eğilir mantığıyla çocuklarımıza önce eğitim vermeliyiz. Tatlı su kaynaklarımızın miktarı gün geçtikçe azalıyor. Bunları geleceğe bırakmak için ilk yol tasarruftan geçiyor. Halkımızı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek istiyoruz." - İZMİR