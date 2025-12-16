Haberler

İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 4 Bin 130 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Güncelleme:
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesinde düzenlediği operasyonda 4 bin 130 litre etil alkol ve diğer kaçak malzemeler ele geçirdi. Operasyonda ayrıca bir tabanca ve 35 mermi de bulundu. Ele geçirilen malzemelerin değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olarak belirlendi.

(İZMİR) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte alkollü içki operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olan 4 bin 130 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, 12 Aralık'ta Konak ilçesinde bulunan bir adrese ve bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 bin 130 litre etil alkolün yanı sıra 1 tabanca ve 35 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin TL olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
