İzmir'de Su Kesintileri Bidon Talebini İki Katına Çıkardı

İzmir'de barajlardaki su seviyesinin kritik seviyelere düşmesi nedeniyle uygulanan su kesintileri, vatandaşların bidon ve su depolama ürünlerine olan talebini artırdı. Kentte bidon satışlarının geçen yıla göre iki katına çıktığı öğrenildi.

İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan gece su kesintileri, yeni planlama doğrultusunda 3 günde bir uygulanmaya devam ediyor. Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle vatandaşlar, evlerinde suyu depolamak için bidonlara yöneldi.

İki kat arttı

Bidon üretim fabrikası sahibi Anıl Özüduru, talepte ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Su stoklama ve su taşıma ürünlerimize talep geçen seneye göre iki kat arttı. Olan su kesintilerinden dolayı vatandaşlarımız doğal olarak endişeleniyor. Biz de depolarımızda hazır stok bulundurup bayilerimize hızlıca tedarik ediyoruz" dedi.

Ürünlerinin gıdaya uygun ve dayanıklı olduğuna dikkat çeken Özüduru, "İç yüzeyi beyaz, dışı mavi, çift katlı ürünlerimiz var. Vatandaşlarımız bu bidonları hem uzun süreli stok hem de günlük su taşıma için kullanıyor. En çok 220 litrelik, 30 litrelik ve 20 litrelik bidonlarımız tercih ediliyor. Geçen seneye göre üretimimiz de iki kat arttı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, kalıcı çözüm bulunana kadar bidonlarla su depolayarak kendilerini korumaya çalıştığını söyleyen Özüduru, su krizinin kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni ettiklerini dile getirdi. - İZMİR