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İzmir'de Dama Tutkusu: Her Yaştan Vatandaş Kıraathanede Buluşuyor

İzmir'de Dama Tutkusu: Her Yaştan Vatandaş Kıraathanede Buluşuyor
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İzmir'in Eşrefpaşa semtinde bulunan bir kıraathanede, her yaştan vatandaş dama oynamak için bir araya geliyor. Bazıları hobi olarak, bazıları ise yarışmalara hazırlanmak için saatlerini dama başında geçiriyor. Dama oyununun zeka geliştirici özellikleri ve sosyal faydaları üzerinde duruluyor.

İzmir'de bulunan bir kıraathanede her yaştan vatandaş, alışılmış taş oyunları yerine 'dama' oynamak için toplanıyor. Bir araya gelen vatandaşlardan kimisi kendini yarışmalara hazırlıyor, kimisi de hobi olarak saatlerini damaya harcıyor.

Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa semtinde bulunan bir kıraathanede yaklaşık 60 senedir, her yaştan vatandaş dama oynamak için bir araya geliyor. Kıraathane içerisinde alışılmışın dışında bir oyunla dikkatleri çeken vatandaşlar, sabah saatlerinde kıraathanenin yolunu tutuyor. Akşam saatlerine kadar dama müsabakaları yapan vatandaşları, kıraathanedeki diğer müşteriler de merakla izliyor. Müsabakaya katılan kişilerden kimileri oyunu hobi olarak oynarken kimileri de ülke genelinde düzenlenecek turnuvalar için kendini hazırlıyor.

Eğlenmek için dama oynamaya geldiğini aktaran 65 yaşındaki Hasan Yiğit, 15 senedir dama oynadığını, dama sayesinde güzel vakit geçirdiğini ve kıraathanede dama şampiyonlarının da olduğunu belirtti. Damanın bir zeka oyunu olduğunu ifade eden 67 yaşındaki Şükrü Türkseven ise bu oyunun ilerleyen zamanlar için de Alzheimer gibi hastalıklara faydalı olduğunu, dedikodu yapmak yerine böyle zeka oyunları oynamayı tercih ettiklerini söyledi.

"Çeneler çalışmıyor, beyinler çalışıyor"

Dama oynamaya farklı bir ilçeden geldiğini anlatan 68 yaşındaki Müslüm Çelik, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki ayın 23'ünde de yarışmaya katılacağız. Hepimiz farklı ilçelerden gelip burada buluşuyoruz. Beyin jimnastiği yapıyoruz. Bu kahvede çeneler çalışmıyor, beyinler çalışıyor."

"Hobi olarak oynuyorum ama bazen yarışmalara katılıyorum"

Oyunu babasından gördüğünü ve babasının kendisini teşvik ettiğini söyleyen 68 yaşındaki Ümit Bahçeci de bu oyunun iddia üzerine oynanmayan bir oyun olduğunu vurguladı. Sözlerini sürdüren Bahçeci, "Burada önemli olan karşındakini yenebilmektir. Ben hobi olarak oynuyorum ama bazen yarışmalara da katılıyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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