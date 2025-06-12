İzmir'de Balıkçılara Sıkı Denetim: 1.2 Milyon TL Ceza Uygulandı

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İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri, sürdürülebilir balıkçılık amacıyla 3 işletme ve 15 balıkçı teknesine toplam 1 milyon 246 bin 605 TL ceza uyguladı. Denetimler 7/24 sürüyor.

İzmir'de balıkçılara yönelik denetimlerde ceza yağdı

İZMİR - Sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, 3 işletme ve 15 balıkçı teknesi hakkında toplam 1 milyon 246 bin 605 TL idari para cezası uyguladı. 50 kg. su ürününe denetim ekiplerince el konuldu.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim Ekipleri, İzmir'in 30 ilçesinde denetimleri 7/24 esasıyla devam ettiriyor. Kontrol görevlileri ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde, Güzelbahçe ilçesindeki balıkçı barınakları ve perakende satış noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde tekneler, ağlar incelendi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 3 işletme ve 15 balıkçı teknesi hakkında toplam 1 milyon 246 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca mevzuata aykırı olarak bulundurulan 49,28 kg. su ürününe denetim ekiplerince el konuldu.

Yapılan açıklamada, sürdürülebilir balıkçılık, denizlerimizin korunması ve vatandaşların güvenilir su ürünleri temini için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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