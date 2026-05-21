Çömez: Rize'de çay üreticisi kan ağlıyor, emekliler feryat ediyor

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) –İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Rize'den çay üreticisi için iktidara seslendi ve "Her ne kadar otuz beş lira gibi bir fiyat açıklansa da şu anda fiyatlar otuz, hatta otuz üç liranın altına düşmüş durumda. Çünkü tüccar bu ürünü daha düşük fiyattan alıyor. Bunun bir denetimi yok, bir kontrolü yok. Rize de emekliler isyan ediyor, çay üreticisi kan ağlıyor, Çaykur zarar ediyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Rize'de partililerle bir araya geldi ardından Rize merkezde yurttaşlarla görüştü. Çömez'in ziyaretinin ana gündem maddelerinden birini çay üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve geçen hafta Tarım bakanlığı tarafından açıklanan yaş çay fiyatı oldu.

Rize merkezde esnaflarla görüşen Çömez şunları söyledi:

"Rize de emekliler feryat ediyor"

"Rize'de ekonomik sıkıntı var, ekonomik kriz var. İnsanlar çaresiz. İnsanlar bir umut görmek istiyor. Geleceklerinden emin olmak istiyorlar. Yarınları için iş ve AŞ sahibi olmak istiyorlar. Birçok emekliyle konuştuk. Emekliler feryat ediyor. "Yirmi, yirmi üç bin lirayla biz nasıl geçinelim?" diyorlar. "Yirmi bin lira alıyoruz, yirmi beş bin liralık hayatı nasıl sürdürelim?" diye şikayet ediyorlar."

Bir kahvehaneye uğradım. Bana bir dağı gösterdiler. "Bak vekilim, bu dağda çay yetişiyor" dediler. Rizeliler buradan çay topluyor. Ama kendi toprağımızın çayını bile içemiyoruz diyorlar. Çünkü kahvehanede çay on beş lira olmuş. "Ben emekliyim" diyor. Bu itibarla Türkiye'de var olan sıkıntıların hepsi Rize'de de var."

"Erdoğan'ın memleketinde bile itibarı kalmadı"

Erdoğan'ın kendi memleketinde bile itibarını kaybettiğini belirten Çömez, "Özellikle Sayın Erdoğan'ın memleketi olan Rize'ye geldik. Milletimizle buluştuk. Şunu gördük: Millet artık bir değişim vakti olduğunu düşünüyor. Bir dönüşüm vakti olduğunu düşünüyor. Bu düzenden kurtulma zamanının geldiğini söylüyor. Hatta Sayın Erdoğan'ın toplumla olan bağının zayıfladığını kendi partilileri bile ifade ediyor. Burada da buna tanık olduk. Rize'de, Erdoğan'ın doğduğu memlekette bile onun politikalarının ve anlayışının büyük ölçüde yara aldığı ve itibar kaybettiği görülüyor. Türkiye'de ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecine girildiğini görüyoruz. Şimdi iktidarın şu sorunun hesabını vermesi gerekiyor: Geçen yıl iki ekmek alınabiliyorken bu yıl bir ekmek alınabiliyor. Hatta bir buçuk ekmek gibi görünüyor ama gramajı düşük olduğu için aslında daha az ekmek alınabiliyor. Bunun mutlaka bir sebebi olmalı" ifadelerini kullandı.

Çayın artık bir geçim kapısı olmaktan çıktığını vurgulayan Çömez, "Çay konusunda da ciddi sıkıntılar var. Buradan Rize'den sesleniyorum, Ankara'ya ve iktidara sesleniyorum: Her ne kadar otuz beş lira gibi bir fiyat açıklansa da şu anda fiyatlar otuz, hatta otuz üç liranın altına düşmüş durumda. Çünkü tüccar bu ürünü daha düşük fiyattan alıyor. Bunun bir denetimi yok, bir kontrolü yok. Rize de emekliler isyan ediyor Çay üreticisi kan ağlıyor Çaykur zarar ediyor.

Diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi çayda da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Üreticiler olan biteni anlatıyor. Önümüzdeki haftalarda fiyatların daha da düşeceğini söylüyorlar. Çayı yirmi liraya, hatta daha da düşük fiyatlara satmak zorunda kalabileceklerini ifade ediyorlar. Geçen yıl da aynı durum yaşandı. Şimdi çayda üretim maliyetleri artmış durumda. Gübre fiyatları artmış. Bunun yanı sıra araziler miras yoluyla bölünmüş. Bu yüzden çay artık bir geçim kapısı olmaktan çıkmış durumda.

Bu sebeple çayın hem Türkiye hem de iktidar tarafından ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Çay üretiminin korunması son derece önemli bir meseledir. Türkiye'de çok yüksek miktarda çay tüketiliyor. Böyle bir ülkede çay üreticisi zarar ediyorsa bunun mutlaka hesabı verilmelidir. Çayın desteklenmesi, girdi maliyetlerinin azaltılması gerekiyor. Bir çay kanununun çıkarılması gerekiyor. Devletin çay üreticisine ve ihracatçısına destek olması şarttır. Rize çayının dünya çapında bir marka haline getirilmesi gerekmektedir. Tarım konusunda uzman arkadaşlarımız bu konular üzerinde çalışıyor. İl başkanımız ve bölgedeki temsilcilerimiz zaten tüm sorunları biliyor. Önümüzdeki günlerde bu sorunlara yönelik kapsamlı bir çalışma hazırlayacağız"

"Demokrasiyi işleteceğiz. Hukuku yeniden tesis edeceğiz"

Demokrasiyi işleteceklerini, Hukuku yeniden tesis edeceklerini, güçler ayrılığını bir ilke haline getireceklerini belirten Çömez sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sadece Rize'yi değil, Türkiye'yi de biliyoruz. Sorunları biliyoruz ve çözümlerini de biliyoruz. Bu çözümleri hayata geçirmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. İYİ Parti'ye büyük bir ilgi ve alaka var. Bu da gösteriyor ki parti yönetimi, kadrolar ve saha çalışmaları millet nezdinde ciddi bir güven kazanmış durumda."

Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız ve bu güvene layık olacağız. İnşallah bu ilgi ve güveni sandığa yansıtacağız ve İYİ Parti'yi iktidara taşıyacağız. O zaman Türkiye'de bolluk ve bereket olacak. Çünkü biz demokrasiyi işleteceğiz. Hukuku yeniden tesis edeceğiz. Güçler ayrılığını bir ilke haline getireceğiz. Devlet kurumlarını doğru şekilde yöneteceğiz. Yolsuzluklara asla izin vermeyeceğiz.

Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaş olacak. İnsanlar kucaklaşacak. Ülkeye yeniden bereket ve huzur gelecek. Dostluk ve kardeşlik içinde yaşayacağız. İYİ Parti iktidarında bu ülke çok daha güzel olacak.

Rize'yi çok seviyorum. Rize'de çok güzel vakit geçirdik. Rizeli vatandaşlarımız bize sahip çıktı. Bize gönlünü açtı. Biz de onların Ankara'daki temsilcileri olarak daha çok çalışacağız ve bu güvene layık olacağız."

Kaynak: ANKA