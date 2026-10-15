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İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Kılıç, Düziçi pazarında esnafın sorunlarını dinledi

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İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Kılıç, Düziçi pazarında esnafın sorunlarını dinledi
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İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, Düziçi'de semt pazarını ziyaret ederek satıcı ve alıcıları dinledi. Pazarcı 'Emekliyim, üç kuruş maaş alıyorum' derken bir taksici 23 bin 500 lira emekli maaşı aldığını, 12 bin lira kira verdiğini ve taksiciliğin bittiğini söyledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde semt pazarına ziyarette bulunan İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç'a dert yanan pazarcı, "Emekliyim, üç kuruş maaş alıyorum. Ek iş yapmaya çalışıyorum. Bal tutan parmağını yalıyor. Allah Allah diye diye götürüyorlar ve kadın ortalarda dolaşıyor" dedi.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Kılıç, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde semt pazarını ziyaret etti, satıcı ve alıcıları dinledi.

Bir esnaf, bu sırada Kılıç'a şunları söyledi:

"Başkanım soymuşlar bizi. Mecliste AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Durumdan kendileri memnun. Çevreleri memnun. Bal tutan parmağını yalıyor. Allah Allah diye diye götürüyorlar ve kadın ortalarda dolaşıyor. Konuşsun. Neden konuşmuyor? 'Konuşursam' diye tehdit ediyormuş. Konuşsun biz de öğrenelim. Biz kendi ülkemizde mülteci olduk. İnanın mülteciler bizden çok daha rahat yaşıyorlar. Emekliyim, üç kuruş maaş alıyorum. Ek iş yapmaya çalışıyorum."

"TAKSİCİLİK YAPIYORDUM O DA BİTTİ"

"Emekliyim ama taksicilik yapıyordum o da bitti" diyen bir yurttaş ise şunları söyledi:

"Ben taksiciyim. İş yok. Yeğenimin yanına geldim. Taksici bir işe çıkıyor. Bir işe çıkıp 55 bin lira sigorta ödeyebilir mi? Çıktığında bir işe en fazla aldığın 500 lira. Yeğenimin yanına geldim, yardım etmeye. Hiçkimse memnun değil. Sadece kendileri memnun. Trilyonları götürdüler fondan. 23 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum, 12 bin lira kira veriyorum. Taksicilik yapıyordum, o da bitti."

Alışveriş için pazara gelen yaşının bir yurttaş da, "Hükümet duysun, çok perişanız kardeşim. Benim yaşım 55, daha böyle bir şey görmedim. Ecevit'in döneminde yazarkasa atmıştı, adam 'İstifa ederim' demişti. Bugün ondan da beter. Emekliye bakıyosun da neyle bakıyosun? Çiftçiklik yapıyorum, bıraktım. Bütün işi kendim yaptığım halde işin içinden çıkamıyorum. Ne yapacağım ben? Çocuk okutuyorum. Hırsızlık mı yapayım? dedi.

Kaynak: ANKA
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