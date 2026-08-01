İYİ Parti'li Çabukel'den, rezerv alan tepkisi: 'İnsanları kimsenin mağdur etmeye hakkı yok'

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta rezerv alan kapsamındaki iş yeri kuraları, bazı hak sahiplerinin tepkisini çekti. Esnaf, deprem öncesindeki iş yerlerine karşılık daha küçük ve ticari değeri düşük alanlar verildiğini ileri sürerek, kura sürecinin yeniden değerlendirilmesini istedi. İyi Parti'li Ahmet Çabukel de tescil öncesi araştırma komisyonu kurulması çağrısı yaptı.

Kahramanmaraş'ta rezerv alan projeleri kapsamında çekilen iş yeri kuraları tartışmalara yol açtı. Bazı hak sahipleri, deprem öncesindeki iş yerlerine kıyasla daha küçük ve ticari değeri düşük dükkanların kendilerine verildiğini ileri sürerek, kura sürecinin yeniden incelenmesini istedi. Esnaf, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini talep ederken, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Çabukel de tescil işlemleri tamamlanmadan önce bir araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Haksızlığa uğradığını ifade eden bir esnaf yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"140 metrekare bizim dükkanımız vardı. Şu anki verdikleri bizim dükkanımız 40 metrekare. ve alakasız bir yerde. Ara caddede verdiler bize. Bizim yerimiz ana cadde üzerinde. 20 yıllık burada bir geçmişimiz var, tüm Türkiye'ye biz hizmet veriyoruz. Yani büyük bir haksızlık var. Sadece biz değil, çoğu esnafımıza yapıldı. Biz hakkımızı istiyoruz, hakkımızı arıyoruz."

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet Çabukel, esnafın yaşadığı mağduriyete dikkati çekti. Kura çekiminde usulsüzlük yapıldığını öne süren Çabukel, daha önce verilen şerefiye bedeli vaadinin yerine getirilmediğini söyledi. İnşaatların tamamlanmasının ardından mağduriyetin boyutlarının ortaya çıktığını belirten Çabukel, "masa başında" yürütülen işlemler nedeniyle yurttaşların zarara uğratıldığını savunarak, şunları söyledi:

"Masa başında yapılan bu organizasyona lütfen dur deyin. Bu kuraların düzgün çekilmediği apaçık ortadadır. Tüm bina iş yeri kendisine ait diye o binanın tamamını bir kişiye verdiniz. Şimdi biz bakıyoruz, mesela bir kardeşimiz burada, kendisi az önce anlattı; 5 tane iş yeri yan yana 1 binanın altındayken birini bilmem nereden, birini bilmem nereden, birini bilmem nereden vermişsiniz. Bu insanların torpili olmadığı için mi bütün farklı farklı yerlerden iş yeri verdiniz? veya o adamın torpili olduğu için mi bütün binayı 1 kişiye verdiniz? Bunların sizler tarafından araştırılması gerekiyor Sayın Bakanım.

"TESCİLLENME İŞLEMİ YAPILMADAN ÖNCE KURALARA BİR DUR DEYİN"

Buralarda iş yeri olarak geçiyor, daire burası normalde. Buralar 40 metrekare evet, tek oda olarak yapıldı maalesef. Yani bu da adamın burada 4 artı 1 yeri vardı ve bu binadaki 4 artı 1 şu anda 1 artı 0 ve tuvaleti bile dışarıda. ve aynı durumda olan bir sürü yer var. ve buralara iş hanı denildi. Oysa buraların çoğu neredeyse 150-200 metrekare olan dairelerdi. Biz buradan Sayın Bakan'a sesleniyoruz, lütfen bu tescillenme işlemi yapılmadan önce kuralara bir dur deyin, bir araştırma komisyonu kurun.

"İNSANLARIN İŞ YERLERİNİN BEDELLERİNİ VE UĞRADIKLARI MUNZAM ZARARLARI DA TAZMİN EDİN"

Kimin nerede nasıl dairesi olduğunu bir araştırsın. Ondan sonra yeniden kura çekimi yapın ve bu kuraları bu insanların yakın oldukları yerlere verin ya da aynı değerde olan yerlere verin. Eğer 'Biz yapamayız kardeşim, biz bir kere bu kuraları çektik, bu insanlar ne yaparsa yapsın' diye bir düşünceniz var ise, o zaman bu insanlara iş yerlerinin bedelleri kadar ve munzam zararı da tazmin edin. Bu bir zorunluluktur. Buradaki insanları kimsenin mağdur etmeye hakkı yok. Zaten depremde mağdur olan bu vatandaşlarımızın bir kez daha mağdur edilmesine biz karşı çıkıyoruz dedi."

Kaynak: ANKA