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İYİ Parti Edirne İl Başkanı Şahin, TMO'dan çeltik fiyatı ve alım tarihi talep etti

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İYİ Parti Edirne İl Başkanı Şahin, TMO'dan çeltik fiyatı ve alım tarihi talep etti
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İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hakan Şahin, TMO'nun çeltik alım tarihi ve fiyatını açıklaması gerektiğini söyledi. Şahin, Edirne'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın fiyat açıklamadığını belirterek, fiyat belli olmazsa tarlaların gelecek yıl boş kalacağını ifade etti.

(EDİRNE) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Hakan Şahin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bir an önce çeltik alım tarihi ve fiyatının açıklaması gerektiğini belirterek, "Bu çiftçiyi mağdur edemezsiniz. Bakın böyle devam ederse bu tarlalar önümüzdeki sene boş kalacak" dedi.

Şahin, hasat edilen çeltik tarlasında TMO'ya seslendi. TMO'nun çeltik alım tarihi ve fiyatını açıklaması gerektiğini ifade eden Şahin, geçen günlerde Edirne'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çeltik fiyatını açıklamadığını belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Çiftçiye, 'Ekilmedik bir dönüm tarlanız kalmasın. Biz sizin yanınızdayız, sizi destekleyeceğiz' dediniz. Geçtiğimiz günlerde Edirne'ye Tarım Bakanı geldi, çeltik fiyatı açıklayamadan gitti. TMO ne zaman alım yapacak belli değil. Kaç lira taban fiyatı belirleyecek belli değil. Çiftçiye bunu yapmaktan vazgeçin. Çiftçiyi yok etmekten vazgeçin.

12 liraya buğday sattı bu çiftçi, 30-32 liralara ayçiçeği sattı. Şu anda çiftçi hasatta, fiyatı belli değil. Buradan bir kez daha sesleniyorum; TMO acilen fiyat açıklamak zorundadır. Alım tarihi açıklamak zorundadır. Bu çiftçiyi mağdur edemezsiniz. Bakın böyle devam ederse bu tarlalar önümüzdeki sene boş kalacak."

Kaynak: ANKA
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