İstanbullular Yunuslarla Yüzmenin Keyfini Çıkarıyor

Kadıköy Caddebostan sahilinde denize giren vatandaşlar, yunus balıklarıyla birlikte yüzmenin keyfini yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Caddebostan sahilinde sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular serinlemek için denize girdi. Denizde yüzen vatandaşlar, bir süre sonra yanlarına yaklaşan yunus balıklarıyla karşılaştı. Sürpriz misafirlere sevinen vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

O anları hayretler içerisinde izleyen vatandaşlar, yunusların denizdeki zarif hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi. Kimi ise korkmadan yunuslara daha da yaklaşıp onlarla birlikte yüzdü. Görüntülerde, yunusların zaman zaman suyun üzerine çıkarak vatandaşların etrafında tur attığı anlar yer aldı. - İSTANBUL