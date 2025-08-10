İstanbullular Yunuslarla Yüzmenin Keyfini Çıkarıyor

İstanbullular Yunuslarla Yüzmenin Keyfini Çıkarıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Caddebostan sahilinde denize giren vatandaşlar, yunus balıklarıyla birlikte yüzmenin keyfini yaşadı. O anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kadıköy Caddebostan sahilinde denize giren vatandaşlar, yunus balıklarıyla birlikte yüzmenin keyfini yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Caddebostan sahilinde sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular serinlemek için denize girdi. Denizde yüzen vatandaşlar, bir süre sonra yanlarına yaklaşan yunus balıklarıyla karşılaştı. Sürpriz misafirlere sevinen vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

O anları hayretler içerisinde izleyen vatandaşlar, yunusların denizdeki zarif hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi. Kimi ise korkmadan yunuslara daha da yaklaşıp onlarla birlikte yüzdü. Görüntülerde, yunusların zaman zaman suyun üzerine çıkarak vatandaşların etrafında tur attığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek

Yalnızca 2 gün kaldı! Gökyüzü ateş toplarıyla kaplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.