İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

İstanbul Valiliği, Deprem Nedeniyle Acil Barınma Alanları Açtı

İstanbul Valiliği, Deprem Nedeniyle Acil Barınma Alanları Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, deprem korkusu nedeniyle vatandaşların okul bahçeleri, spor salonları ve camileri kullanabileceğini açıkladı. Kızılay ve AFAD da destek için seferber oldu.

İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.