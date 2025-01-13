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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 2024'te İç Hatlarda Birinci Tercih

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 2024'te İç Hatlarda Birinci Tercih
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İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, 2024 yılında iç hat yolcularının en çok tercih ettiği havalimanı olarak öne çıktı. 41 milyon yolcuya ulaşarak rekor kıran İSG, toplam 141 destinasyona bağlantı sağladı.

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, 2024 yılında Türkiye'de iç hat yolcularının birinci tercihi oldu.

Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'nın 2024 yılı verileri açıklandı. Merkez noktalara yakınlığıyla "şehrin havalimanı" olan İSG, hava, kara, deniz, yer altı ve yer üstü raylı sistem bağlantılarıyla ulaşımda ideal bir transfer noktası olarak öne çıkıyor. Havalimanı, misafirlerine sunduğu ulaşım kolaylığıyla 2024 yılında "iç hatlarda yolcuların en çok kullandığı havalimanı" unvanını kazandı.

Geçtiğimiz günlerde 24. yaşını kutlayan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılını 41 milyon 488 bin 653 yolcu sayısına ulaşarak rekorla tamamladı. Ülkemizin en büyük hava yolu şirketlerinden Pegasus Hava Yolları ve AJet'in ana üssü olan İSG'de yıl boyunca toplam iç hat yolcu sayısı 19 milyon 530 bin 169, dış hat yolcu sayısı ise 21 milyon 958 bin 484 kişi oldu. 2024 yılında havalimanındaki transfer yolcularının sayısı 3 milyon 785 bin 593 kişi oldu.

2024 yılında Sabiha Gökçen'de iç hatlarda 110 bin 695, dış hatlarda 131 bin 672 sefer yapılırken, toplam uçuş sayısı 242 bin 367 olarak hesaplandı. İSG,2024'te 15 dış hat ve 1 iç hat olmak üzere toplam 16 yeni destinasyonu bağlantı ağına ekleyerek uzakları yakınlaştırdı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2024'te dünyada en fazla ziyaret edilen şehirler arasında yer alan İstanbul'u, 51 ülkede 38 iç hat ve 103 dış hat olmak üzere toplam 141 destinasyon ile buluşturdu.

2024'te en çok tercih edilen rotalar dış hatlarda Lefkoşa, Londra ve Köln olarak sıralanırken, iç hatlarda ilk üçe giren popüler destinasyonlar Antalya, İzmir ve Trabzon oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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