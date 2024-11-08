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İstanbul Menekşe Sahili'nde Deniz Suyunun Çekilmesi Balıkçıları Etkiliyor

İstanbul Menekşe Sahili'nde Deniz Suyunun Çekilmesi Balıkçıları Etkiliyor
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İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili'nde deniz suyunun çekilmesiyle birlikte sahilde küçük adacıklar oluştu. Balıkçılar, denizin sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadıklarını belirtti.

İstanbul'da Menekşe Sahili'nde deniz suyunun çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar ortaya çıkarken, balıkçılar ise denize açılamadı. Deniz suyunun çekildiği sahil havadan görüntülendi.

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili'nde deniz suyu çekilerek, sahil boyunca küçük adacıklar oluştu. Menekşe Deresi'ndeki balıkçılar ise denizin sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü. Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını dile getirdi.

"Denizin çekilmesinden dolayı balığa çıkamıyoruz"

Menekşe Deresi'nde balıkçılık yapan Fatih Akkor, bu yıl deniz suyu seviyesinde her zamankinden daha fazla çekilme olduğunu belirtti. Akkor, "Deniz suyu hiçbir yıl bu kadar fazla çekilmemişti. Bu yıl çekilme durumu 60-70 santimetre kadar oldu. Bu durum yağmurlarla da ilgili. Küçükçekmece Gölü ve barajlardan su gelmemesi bu çekilmeyi de etkiledi. Belki birkaç güne su seviyesi düzelecek ama bu yıl her zamankinden daha fazla olan çekilme araştırılmalı. Biz balıkçılık yaptığımız için hissediyoruz. Ben suların çekilmesinden dolayı dün akşam balığa çıkamadım. Kayığım yatıyor, bekledim bekledim denize açılamadım. Çıksam giremeyecektim, o yüzden evime gitmek zorunda kaldım. Şimdi de bu saatte evimden geliyorum. Rızkımızı bile etkiliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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