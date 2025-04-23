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İstanbul Havalimanı'ndaki Operasyonlar Normal Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı'ndaki Operasyonlar Normal Devam Ediyor
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanında pasaport kontrolü ve diğer hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Teknik altyapı ve elektrik sistemleri tam kapasiteyle çalışıyor.

İstanbul Havalimanı'nda tüm operasyonlar normal şekilde sürüyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, pasaport kontrol noktaları başta olmak üzere terminalin genelinde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Yolcular, pasaport kontrol noktalarından kesintisiz bir şekilde geçiş yapabiliyor. Havalimanının ek binalarında da herhangi bir yapısal hasar bulunmadığı bildirildi. Teknik altyapı, elektrik sistemleri ve diğer destekleyici tüm birimler normal şekilde çalışıyor. Genel operasyonel işleyişte herhangi bir aksaklık söz konusu olmadığı, havalimanında tüm hizmetlerin güvenli ve düzenli şekilde sürüldüğü belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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