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İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi

İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'u, Cuma günü ise yüzde 20'si iptal edildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yarın yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'u, Cuma günü ise yüzde 20'si iptal edildi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinde kar yağışının etkisini artıracağı ve 3 gün boyunca etkili olacağı açıklanmıştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) ardından birçok havayolu şirketi İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini iptal etmişti.

CUMA GÜNKÜ UÇUŞLARIN YÜZDE 20'Sİ İPTAL EDİLECEK

Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'nun iptal edildiği açıklandı. Kar yağışının etkisini artıracağı Cuma günü ise uçuşların yüzde 20'sinin iptal edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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