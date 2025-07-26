İstanbul Havalimanı'nda Günlük Yolcu Trafiğinde Rekor

İstanbul Havalimanı'nda Günlük Yolcu Trafiğinde Rekor
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İstanbul Havalimanı, dün 271 bin 836 yolcu ağırlayarak günlük yolcu trafiğinde yeni bir rekora imza attı. İGA, bu başarı ile ülkemizi küresel havacılıkta ön sıralara taşımanın mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul Havalimanı, günlük yolcu trafiğinde yeni bir rekora imza attı. Havalimanı, dün toplam 271 bin 836 yolcuya hizmet ederek tek bir günde gerçekleştirilen yolcu rekorunu kırdı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İGA İstanbul Havalimanı dün yolcu trafiğinde yeni bir rekora imza atarak önemli bir dönüm noktasına imza attı ve tek bir günde 271 bin 836 yolcuyu ağırladı. Ülkemizi küresel havacılıkta ön sıralara taşımak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Dünyaya açılan öncü bir kapı olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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