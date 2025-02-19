İstanbul'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle THY Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) seferlerini azaltma karı aldı.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları 20 ve 21 Şubat tarihleri arasında yapacağı bazı seferleri iptal etti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi. - İSTANBUL