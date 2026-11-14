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İstanbul'da lodos dinince Bakırköy sahilinde güneşli gün yüzünü gösterdi

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini kaybeden lodosun ardından Bakırköy sahilinde güneşli hava yeniden etkili oldu. Sahil, güzel havayı fırsat bilen vatandaşların yürüyüş yapıp spor yaptığı ve fotoğraf çektiği bir uğrak noktasına döndü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini kaybeden lodosun ardından Bakırköy sahilinde güzel hava yüzünü gösterdi. Güneş ışınlarının deniz yüzeyinde oluşturduğu yansımalarla sahilde kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli fırtına ve lodos, denizde metrelerce yükselen dalgalara neden olarak hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte Bakırköy sahili yeniden vatandaşların uğrak noktası oldu. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yapıp spor yaptı. Güneş ışınlarının deniz üzerindeki yansımasıyla ortaya çıkan güzel manzara ise görenleri hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekildi.

"Lodos görüntü olarak güzel ama denizdeki insanlar için aynı şeyi söyleyemeyiz"

Ailesiyle birlikte sahilde vakit geçirmek için gelen Ozan Turan, havanın gezilecek derecede güzel olduğunu belirterek, "İstanbul'da sonbahardan kalma zamanlardan bir tanesini yaşıyoruz. Hava gezilecek derecede güzel. Bundan sonraki dönemlerde bu şekilde gezebilir miyiz bilmiyorum. Lodos görüntü olarak güzel ama inşallah denizde kalan insanlar için de bunu söyleyebiliriz. Tekneler ve gemiler zarar görmeden böyle bir güzelliği yaşayabilirler. Biz karada olduğumuz için gördüğümüz görüntüden memnunuz. Umarım denizdeki arkadaşlarımız için de aynısını söyleyebiliriz. Biz de ailemle birlikte buradaki tesise geldik. Kendileri orada sıra beklerken ben burada zamanı ve anı yaşamak istedim. Görüntü çok güzel" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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