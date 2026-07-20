İstanbul'da nefes kesen FPV Dron yarışması düzenlendi. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nca gerçekleştirilen T3 FPV Akademi-FPV Dron Yarışması'nda eğitmenler montaj ve pilotaj becerilerini sergiledi. Yoğun ilgi gören yarışmada birinci olan takıma 100 bin TL, ikinci olan takıma 50 bin TL ödül verildi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından yürütülen T3 FPV Akademi projesi kapsamında dün, FPV Dron Yarışması etkinliği gerçekleştirildi. Yarışmaya, T3 FPV Akademi Eğitici Eğitimi Programı'nı başarıyla tamamlayan eğitmenler katıldı. Yarışmacılar, eğitim sürecinde edindikleri montaj, hız, kontrol ve pilotaj becerilerini uygulamalı olarak sergiledi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki programda FPV dron yarışı montaj aşaması yapıldı. Ardından yarışmacılar düzenlenen uçuş etabında parkuru tamamlamak için mücadele etti. Program, gerçekleştirilen balon patlatma yarışı ve düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Yarışmada birinci olan takıma 100 bin TL, ikinci olan takıma 50 bin TL ödül verildi. Ayrıca, başarılı performans sergileyen diğer takımlara da çeşitli ödüller ve hediyeler takdim edildi.

Öte yandan etkinlik kapsamında ziyaretçiler için FPV dron test uçuşları, dron deneyimi, dron futbolu, dron simülasyonu, gösteri uçuşları ve NSosyal platformu üzerinden bilgi yarışması gibi çeşitli deneyim alanları da oluşturuldu. Katılımcılar, FPV dron teknolojisini yakından tanıma ve farklı uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı