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İstanbul Beylikdüzü'nde Yılın İlk Karı Yağdı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Beylikdüzü'nde yılın ilk karı etkili olmaya başladı. Park halinde olan araçların üzeri kar tuttu.

Yılın ilk karı İstanbul Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı. Park halinde olan araçların üzeri kar tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yılın ilk karı etkili olurken, park halinde bazı araçların üzerinin kar tutuğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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