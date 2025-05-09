Isparta'da Zirai Don Kayısı Üreticilerini Vurdu

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Aşağıkaşıkara köyünde nisan ayında yaşanan zirai don, kayısı üreticilerini zarara uğrattı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı 520 nüfuslu Aşağıkaşıkara köyünde nisan ayında yaşanan zirai don, köyün en önemli geçim kaynağı olan kayısı bahçelerini vurdu. Köyün eski muhtarı Zeki Aslan, geçen yıl 60 dekarlık alanda altı farklı türde yaklaşık 50 ton kayısı elde ettiklerini, bu sezon ise aynı ağaçlarda meyve olmadığını söyledi. 13 dönümlük bahçesinden geçen yıl 19.5 ton ürün alan Aslan, "Bu sene ağaçların dallarında 19 tane meyve yok. Bu zamana kadar böyle bir felaket görmedik" diye konuştu.

Gelecek yıl için umutlarını kaybetmek istemediklerini söyleyen Aslan, bu yılın maddi ve manevi olarak üreticiyi derinden sarstığını vurguladı. - ISPARTA