İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Abdullah Yılmaz Türkiye 3'üncüsü oldu

Aksaray'da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcu Abdullah Yılmaz Türkiye 3'üncüsü oldu.

19 kulüpten 78 sporcunun katıldığı Dağılgan Spor Salonu'nda yapılan İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü adına badmintoncu Abdullah Yılmaz, Büyükler Çift Erkekler de Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Daha önce de birçok başarıya imza atan badmintoncu Abdullah Yılmaz, "78 sporcu içerisinden Türkiye 3'ücüsü oldum. Erzincan'ı temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Milli takım antrenörlerim Murat Sönmez ile Uğur Erçetin hocalarıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - ERZİNCAN