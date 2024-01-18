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İşçi Sendikaları ile MESS Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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İşçi sendikaları ile Türk Metal Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi grev aşamasında imzalandı. İşçiler, aldıkları zam haberini davul-zurna ve meşaleler ile sabaha kadar kutladı.

İşçi sendikaları ile Türk Metal Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi grev aşamasında imzalandı. İşçiler, aldıkları zam haberini davul-zurna ve meşaleler ile sabaha kadar kutladı.

Türk Metal Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi arasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavrak yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz sözü tuttuk. Cumhuriyetimizin 100. Yılında yüzde 100'ü aşan bir zam aldık. Ücretlere aldığımız toplam zam ilk 6 ay için yüzde 98, yıllık ise yüzde 157,4 oldu. Sosyal yardımları da eklediğimizde ilk 6 ay zammı yüzde 105,1 oldu. Tüm üyelerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Yaklaşık bir ayı aşkın süredir eylem yapan Tofaş işçileri, zam sevincini davul-zurna ve meşalelerle sabaha kadar kutladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Metal Sendikası Türk İş Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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