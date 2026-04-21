Galibaf'tan ABD'ye uyarı: "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz"

İran cephesinden ABD ile yapılacak muhtemel yeni müzakerelere ilişkin açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirterek, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" dedi.

Trump, ablukayı sürdürme tehdidinde bulunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran ile devam eden savaşı açık ara kazandıklarını öne sürerek, "Bir 'anlaşma' olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran'ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" açıklamasında bulunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı

Netanyahu'ya darbesi büyük! 40 İsrailli gözaltına alındı
16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi

Henüz 16 yaşındaydı! Metro köprüsünde acı kaza
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı

''İnşallah satın alma opsiyonunu kullanıp bizden satın almazlar!''
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı

Uzun süredir koku geliyordu, korkunç gerçek reklam panosundan çıktı
16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi

Henüz 16 yaşındaydı! Metro köprüsünde acı kaza
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Motosiklet koyun sürücünün arasına daldı: Sürücü yaralandı, 8 koyun öldü

Kurallara uymayınca, sürüsünden 8 koyunu kaybetti