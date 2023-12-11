İran bandıralı konteynır gemisi Haydarpaşa limanından ayrıldı
Yaklaşık 3 yıl boyunca Haydarpaşa limanında demirleyen İran bandıralı Shamim isimli konteynır gemisi, römorkörlerin yardımıyla limandan ayrılarak Marmara denizine doğru seyrine başladı.
Yaklaşık 3 yıldır Haydarpaşa limanında demirleyen İran bandıralı Shamim isimli konteynır gemisi limandan ayrılarak seyrine başladı.
2021 yılında Kadıköy Haydarpaşa limanına demirleyen İran bandralı konteynır gemisi yaklaşık 3 yıl sonra limandan ayrıldı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin yardımıyla limandan ayrılan gemi Marmara denizine doğru seyrine başladı. Geminin, Marmara denizinde bir süre demirleyip Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi. - İSTANBUL