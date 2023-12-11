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İran bandıralı konteynır gemisi Haydarpaşa limanından ayrıldı

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Yaklaşık 3 yıl boyunca Haydarpaşa limanında demirleyen İran bandıralı Shamim isimli konteynır gemisi, römorkörlerin yardımıyla limandan ayrılarak Marmara denizine doğru seyrine başladı.

Yaklaşık 3 yıldır Haydarpaşa limanında demirleyen İran bandıralı Shamim isimli konteynır gemisi limandan ayrılarak seyrine başladı.

2021 yılında Kadıköy Haydarpaşa limanına demirleyen İran bandralı konteynır gemisi yaklaşık 3 yıl sonra limandan ayrıldı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin yardımıyla limandan ayrılan gemi Marmara denizine doğru seyrine başladı. Geminin, Marmara denizinde bir süre demirleyip Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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